Kilis Belediye Başkanı Bilecen, Şeffaf Belediyecilik İçin Projelerini Açıkladı

Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen, düzenlenen basın toplantısında şeffaf belediyecilik anlayışını sürdüreceklerini vurguladı.

Kilis Belediye Başkanı Bilecen, yaptıkları ve yapmayı planladıkları projeler hakkında bilgi verdi. Belediye Başkanı Bilecen, kadınlara yönelik özel projelerden borç durumuna, kütüphane projesinden adalet vurgusuna kadar pek çok konuda açıklamalarda bulundu.

Kadınlara özel kıraathane projesi

Başkan Bilecen, sadece kadın çalışanların yer aldığı, kadınlara özel bir kıraathane projesi üzerinde çalıştıklarını açıkladı. Bu projeyle kadınların hem istihdam edilmesi hem de güvenli bir sosyal alan sağlanması hedefleniyor. Bilecen "Kapıdaki güvenliğinden çalışanına kadar sadece kadınların olacağı bir yer açacağız" dedi.

Belediyenin borcu 433 milyon TL

Bilecen, belediyenin borç durumuyla ilgili de şeffaf bilgiler paylaştı. Şu an borcun yaklaşık 433 milyon TL olduğunu belirten Bilecen, yeni bir borçlanmaya gitmediklerini ve 106 milyonluk asfalt ihalesi borcunu dört taksitte kendi kaynaklarıyla ödeyeceklerini söyledi. Başkan Bilecen, "Muhtemelen bir hafta sonra sorduğunuzda borç biraz daha azalmış olacak" şeklinde konuştu.

24 saat açık kütüphane geliyor

Millet Bahçesi içerisine yapılacak olan 24 saat açık dijital ve fiziki kütüphane projesinin detaylarını paylaşan Bilecen, valilik ile iş birliği yaptıklarını söyledi. Başkan Bilecen, "Vali bey ile görüştük, tahsisi gerçekleştireceğiz. Burası devlet eliyle desteklenecek ve şehrimize kazandırılacak" dedi.

Zeytin fidanı üretimi ve tarımsal destekler

Geçen yaz 600-700 bin kök zeytin fidanı ürettiklerini söyleyen Başkan Bilecen, hedeflerinin 2-3 yıl içinde 50 bin adet yerli "Kilis" türü zeytin fidanını çiftçilere dağıtmak olduğunu belirtti.

"Herkes yargılanabilir ama eşit yargılansın"

Konuşmasının son bölümünde hukuk devleti vurgusu yapan Başkan Bilecen, tutuklamanın bir ceza değil, tedbir olması gerektiğini söyledi. Özellikle seçilmiş bir belediye başkanının tutuklu yargılanmasının hukuk açısından sorun teşkil ettiğini belirten Başkan Bilecen, "Herkes yargılanabilir ama eşit yargılansın" diye konuştu.

"Ben Cumhuriyet Halk Partisi Belediye başkanıyım"

Bilecen, konuşmasının sonunda, "Ben görev sürem boyunca Allah sağlık verirse Cumhuriyet Halk Partisi Belediye başkanıyım. Kim ne derse desin" şeklinde konuştu. - KİLİS