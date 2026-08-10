Kilis'te 2.569 Yeni Konut İnşa Edildi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, "Biz ev yaptık, milletimiz yuva" başlığıyla yaptığı paylaşımda asrın inşa seferberliği kapsamında Kilis'te bin 713 konut, 852 köy evi, 4 iş yeri olmak üzere toplam 2 bin 569 bağımsız bölümün inşa edildiğini açıkladı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, sosyal medya hesabından asrın inşa seferberliği kapsamında Kilis'te inşa edilen afet konutlarının görüntülerini paylaştı. "Biz ev yaptık, milletimiz yuva" başlığıyla yapılan paylaşımda, "Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremleri sonrası Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Kentsel Dönüşüm Başkanlığı, Emlak Konut GYO ve Yapı İşleri Genel Müdürlüğü 11 ilde 174 ayrı alandaki 3 bin 481 şantiyede inşa çalışmalarını yürüttü. Nüfus bakımından Litvanya, yüzölçümü açısından Bulgaristan, İzlanda kadar alan inşa edildi. Deprem bölgesinde 2 yılda 367 bin 995'i konut, 65 bin 672'si köy evi, 21 bin 690'ı iş yeri olmak üzere toplam 455 bin 357 bağımsız bölüm tamamlanıp teslim edildi. Kilis'te ise bin 713 konut, 852 köy evi, 4 iş yeri olmak üzere toplam 2 bin 569 bağımsız bölüm inşa edildi" denildi.