Kilis'te LGBT dernekleri protesto edildi - Son Dakika
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Kilis'te LGBT dernekleri protesto edildi

26.06.2022 15:05

- Kilis'te LGBT dernekleri protesto edildi Yeniden Refah Partisi Kilis Gençlik Kolları tarafından LGBT dernekleri protesto edildi.

- Kilis'te LGBT dernekleri protesto edildi

KİLİS - Yeniden Refah Partisi Kilis Gençlik Kolları tarafından LGBT dernekleri protesto edildi.

Cumhuriyet Meydanında bir araya gelen Yeniden Refah Partililer, her geçen gün sayısı artan LGBT derneklerini protesto ettiler.

Yeniden Refah Partisi İl Başkanı Mehmet Reyhanlı ile partililerin katıldığı basın toplantısında bir konuşma yapan Gençlik Kolları İl Başkanı Ökkeş Benlioğlu, uluslararası organizasyonlardan aldıkları desteklerle; LGBT ve türevleri, zinayı koruyan kanunlar ve nizamlar, cinsiyet eşitliği çalışmaları, kaldırılan İstanbul sözleşmesi ve halen yürürlükte olan ilgili kanun maddeleri ile bu değerlerin tahribatı ve yok edilme çabası ile karşı karşıya olduklarını belirterek, " Cinsiyet eşitliği, onur ve özgürlük gibi süslü kavramlarla servis edilen ve birtakım kişiler ve kurumlar tarafından desteklenen bu onursuzluğun ve ahlaksızlığın karşısındayız. Bu izansızlık ve edepsizlik olsa olsa geri kalmışlığın ve karanlığın bir tezahürü olabilir. Avrupa uyum yasaları adı altında normalleştirilmeye çalışılan ve desteklenen LGBT dernekleri sayısı gün geçtikçe artmaktadır. Enflasyon karşısında yaşam mücadelesi veren insanların sayısının küçümsenmeyecek rakamlarda olduğu ülkemizde, İçişleri Bakanlığının açıkladığı verilere göre bu derneklerin 1 yılda 25 milyon dolar yardım alması kabul edilebilir bir durum değildir. Başta sosyal medya fenomenleri olmak üzere, televizyon film ve dizileri, dergi ve gazeteler hatta çizgi filmlerde bile eşcinsellik özendirilmektedir" dedi.

(MAD-LO-BA-Y)

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Kaynak: İHA

Refah Partisi, Kilis, LGBT, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Kilis'te LGBT dernekleri protesto edildi - Son Dakika

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