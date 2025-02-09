Kim Jong-Un'dan ABD'ye Savaş Suçlaması - Son Dakika
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Politika

Kim Jong-Un'dan ABD'ye Savaş Suçlaması

Kuzey Kore lideri, ABD'nin Ukrayna savaşını kışkırtmasından endişe duyduğunu ifade etti.

09.02.2025 13:53
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Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un, ABD ve Batı'nın Ukrayna savaşını kasıtlı olarak kışkırttığını belirterek, "İmzaladığımız Kapsamlı Stratejik Ortaklık Anlaşması'nın ruhuna uygun olarak, Rusya'nın güvenliğini ve toprak bütünlüğünü savunmaya yönelik haklı davasına her zaman destek vereceğiz" açıklamasında bulundu.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un, Kore Halk Ordusu'nun 77. kuruluş yıl dönümü kapsamında Savunma Bakanlığı'na tebrik ziyaretinde bulundu. Yaptığı konuşmada üst düzey askerlere hitap eden Kim, her türlü güvenlik durumuyla başa çıkmak için savaş yeteneklerinin daha da güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı. ABD'nin Kore Yarımadası'na stratejik nükleer araçlar konuşlandırması ve ABD-Japonya- Güney Kore ittifakının bölgesel çatışma riskine davetiye çıkardığını söyleyen Kim, "Ülkemiz gereksiz gerginlikleri istemese de, yeni bir savaşın çıkmasını önleme ve Kore Yarımadası'nda barış ve güvenliği sağlama arzusuyla sürdürülebilir karşı tedbirler alacağız" şeklinde konuştu.

Yeni bir dünya savaşı riski konusunda uyardı

Dünyadaki küresel ve jeopolitik çatışmalara da değinen Kim, "Gazze Şeridi ve Suriye'yi de içeren Orta Doğu krizi ve Ukrayna sorununun, bu yıl da uluslararası güvenlik ortamının ana ekseninde kalması bekleniyor" yorumunu yaptı. "ABD'nin dünyanın farklı yerlerinde çıkardığı jeopolitik krizler yeni bir dünya savaşının çıkma tehlikesini daha da artırmakta" uyarısında bulunan Kim, "3 yıldır süren Ukrayna savaşını kışkırtan ABD'nin savaş makinesi, sahne arkasında çatışmaların merkezinde duruyor" dedi.

"Ukrayna savaşını kışkırtmalarından endişe duyuyorum"

ABD'nin tek kutuplu bir dünya ve hegemonya kurma hırsıyla halüsinasyon gördüğünü ve küresel barış ve istikrarı bozduğunu ifade eden Kim, "ABD ve Batı'nın gerçekleştirilemeyecek bir hayalden yola çıkarak Rusya'ya zarar verme amacıyla savaşı kışkırtmasından ciddi endişe duyuyorum" diye konuştu. Kuzey Kore'nin uluslararası adaleti inkar eden ve küresel barış ve güvenliği bozan her türlü eyleme karşı çıkmayı sürdüreceğinin altını çizen Kim, "İmzaladığımız kapsamlı stratejik ortaklık anlaşmasının ruhuna uygun olarak, Rusya'nın güvenliğini ve toprak bütünlüğünü savunmaya yönelik haklı davasına her zaman destek vereceğiz" ifadelerini kullandı.

Kim, nükleer güçten vazgeçmeyeceklerini yineledi

ABD'nin dünyadaki anlaşmazlıkların ve kanlı trajedilerin arkasında olduğunu belirten Kim, bu gerçeğin Kuzey Kore'nin güçlü savunma yetenekleri inşa etme politikasının haklılığını ortaya koyduğunu ifade etti. "Kuzey Kore silahlı kuvvetleri, ülkeyi, anayasasını, devleti ve halkı savunma görevine her zaman sadık kalmalıdır" diyen Kim, nükleer güç de dahil tüm caydırıcılık yeteneklerini geliştirmeyi sürdüreceklerini de sözlerine ekledi.

Kuzey Kore, Rusya'ya asker göndermişti

Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin geçtiğimiz Haziran ayında Pyongyang'da bir araya gelerek Kapsamlı Stratejik Ortaklık Anlaşması imzalamıştı. Birçok alanda karşılıklı iş birliğini öngören anlaşmanın "taraflardan birine yönelik dış saldırı durumunda karşılıklı yardımlaşmayı da içerdiğini" açıklayan Putin, "Rusya imzalanan bu anlaşma uyarınca Kuzey Kore ile askeri-teknik iş birliğini göz ardı etmemektedir" ifadelerini kullanmıştı. Gelişmelerin ardından Kuzey Kore, Ukrayna'ya karşı savaşmak üzere Rusya'ya asker göndermişti. - PYONGYANG

Kaynak: İHA

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