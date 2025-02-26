Kim Jong-un'dan Modern Ordu Talimatı - Son Dakika
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Politika

Kim Jong-un'dan Modern Ordu Talimatı

Kim Jong-un\'dan Modern Ordu Talimatı

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, ordunun savaş yeteneklerini artırmak için modern eğitime önem veriyor.

26.02.2025 10:21
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Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, ülkesinin her türlü savaşla mükemmel bir şekilde başa çıkabilecek yeteneklere sahip olması gerektiğini belirterek modern ordu oluşturulması talimatını verdi.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Kang Kon Askeri Akademisi'ni ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Akademide yaptığı konuşmada dünyadaki zorlu güvenlik ortamına dikkat çeken Kim, "Emperyalistlerin saldırgan ve savaşçı doğası en açık şekilde ortaya çıkmış, savaş ve kan dökmek sıradan hale gelmiştir" ifadelerini kullandı. Kim, askeri eğitimde modern teknoloji ve metotları benimsemenin önemine vurgu yaparken, Kuzey Kore ordusunun her türlü savaşla mükemmel bir şekilde başa çıkabilecek yeteneklere sahip olması gerektiğini söyledi. Kuzey Kore askerlerinin son teknoloji silah ve teknik ekipmanlara hakim olacak şekilde eğitilmesi gerektiğini ifade eden Kim, "Akademi, tarihini ve geleneğini modern bir bakış açısıyla ileriye taşımalı ve bunun Kore İşçi Partisi'nin orduyu güçlendirmeyi hedefleyen politikasının önemli bir parçası olduğunu unutmamalıdır" dedi. Orduda uygulama temelli eğitimin benimsenmesi gerektiğinin altını çizen Kim, tüm askerlere "modern savaşın gerçek deneyimlerinin öğretilmesi" talimatını verdi.

Zamanlaması dikkat çekti

Rusya'nın Kursk bölgesinde Ukrayna'ya esir düşen Kuzey Kore askerleri, yaptıkları açıklamalarda dronlara karşı mücadele konusunda yalnızca temel eğitim aldıklarını, bu nedenle çok fazla kayıp verdiklerini belirtmişti. Kim'in modern ordu talimatının, Rusya'nın yanında savaşan Kuzey Kore askerlerinin Ukrayna dronları karşısında büyük kayıplar vermesinin ardından gelmesi dikkat çekti.

Ukrayna yönetimi, Kuzey Kore güçlerinin Rusya'da ağır kayıplar verdiğini, Ocak ayı başlarında 3 binden fazla askerin öldüğünü veya yaralandığını açıklamıştı. - PYONGYANG

Kaynak: İHA

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