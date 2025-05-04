Tank fabrikasını gezen Kuzey Kore lideri Kim daha fazla üretim talimatı verdi - Son Dakika
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Politika

Tank fabrikasını gezen Kuzey Kore lideri Kim daha fazla üretim talimatı verdi

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Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un, bir tank fabrikasını ziyaret ederek, son teknoloji tankların üretim süreçleri hakkında yetkililerden bilgi aldı. Kim, daha fazla modern tank ve kundak motorlu topçu sistemi üretilmesi talimatını verdi.

04.05.2025 09:57
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Kuzey Kore uluslararası yaptırımlara rağmen savunma yatırımlarını sürdürerek, son teknoloji silah ve mühimmat üretimine tam gaz devam ediyor. Kuzey Kore yönetiminden yapılan açıklamaya göre, ülke lideri Kim Jong-Un bir tank fabrikasını ziyaret ederek, üretim ve modernizasyon süreçleri hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Tank fabrikasını gezen Kuzey Kore lideri Kim daha fazla üretim talimatı verdi

SERİ ÜRETİMDEN MEMNUN

Tanklarda kullanılan yüksek itişli motor tasarımının performansından ve seri üretim imkanı sunmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Kim, "Son yüzyılın zırhlı araç teknolojisini günümüz teknolojisi ile değiştirmek, ordunun modernizasyonu açısından en önemli konudur" ifadelerini kullandı.

Tank fabrikasını gezen Kuzey Kore lideri Kim daha fazla üretim talimatı verdi

ZİYARET SIRASINDA TALİMAT VERDİ

Farklı elektronik harp sistemleri ile donatılan yeni tankların Kuzey Kore'nin üretim teknolojilerinde kaydettiği ilerlemenin göstergesi olduğunu vurgulayan Kim, "Şartların değiştiği bir dönemde tankların modern savaştaki işlevini ve gelişim yönünü doğru bir şekilde tanımlamadığımız ve tank tasarımına ilişkin bakış açısını gözden geçirmediğimiz sürece zırhlı kuvvetleri başarılı bir şekilde inşa etmek imkansızdır" dedi. Kuzey Kore lideri, bu doğrultuda daha fazla modern tank ve kundak motorlu topçu sistemi üretilmesi talimatını verdi.

Tank fabrikasını gezen Kuzey Kore lideri Kim daha fazla üretim talimatı verdi
Tank fabrikasını gezen Kuzey Kore lideri Kim daha fazla üretim talimatı verdi
Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Tank fabrikasını gezen Kuzey Kore lideri Kim daha fazla üretim talimatı verdi - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Gez Gez Bitmiyor:
    Adam adam. alemin kralısın sen 10 1 Yanıtla
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