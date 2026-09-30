Kim Yo-Jong, Güney Kore'nin DMZ mayın suçlamasına 'maddi delil uydurma' dedi

Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un'un kız kardeşi Kim Yo-Jong, Güney Kore'nin Askerden Arındırılmış Bölge'de meydana gelen mayın patlaması konusunda ülkesini suçlayan açıklamalarını "alçakça ve kirli bir başka provokasyon" olarak niteleyerek, "Güney Kore makamlarının yaşanan patlamanın suçunu başkasının üzerine attıktan sonra bunu kanıtlamak için 'maddi delil' uydurmaya çalışması küstahlığın zirvesidir" dedi.

Kuzey Kore ile Güney Kore arasındaki sınır hattını oluşturan Askerden Arındırılmış Bölge'de (DMZ) 21 Eylül'de meydana gelen ve 3 Güney Kore askerinin yaralanmasına yol açan patlama bölgede gerilimi artırdı. Güney Kore'nin olay yeri yakınlarında Kuzey Kore'ye ait bir kara mayını bulunduğunu duyurmasına Pyongyang yönetiminden sert tepki geldi. Kore İşçi Partisi Merkez Komitesi Bölüm Direktörü ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un kız kardeşi Kim Yo-Jong, Seul'ün ülkesini suçlayan açıklamalarını "alçakça ve kirli bir başka provokasyon" olarak niteleyerek, "Elbette böylesi bir maskaralık asla yeni bir şey değildir" dedi. Güney Kore'nin daha önce de batı sınırında meydana gelen bir mayın patlamasını Kuzey Kore ile ilişkilendirerek bu konu üzerinden gerilimi tırmandırdığını vurgulayan Kim, "Göz ardı edilmemesi gereken husus, Güney Kore'nin silahlı gangsterlerinin asılsız sonuçlar uydurarak ve 'makul karşı tedbirlerin uygulanmasından' bahsederek ülkemize yönelik siyasi ve askeri provokasyonlarını meşrulaştırdığı gerçeğidir" ifadelerini kullandı.

"Maddi delil uydurma çabası küstahlığın zirvesi"

Kim, patlamaya yol açan mayının Kuzey Kore'ye ait olup olmadığının bilinmediğini öne sürerek, "Menşei şüpheli bir mayını patlattıktan sonra düşüncesizce herkesi zan altında bırakma ve ateşkes anlaşmasının ihlal edildiğinden bahsetme gibi aşağılık eylemleri nasıl oturup izleyebiliriz? Böylesine absürt, kötü niyetli ve gangsterce bir tutumu başka nerede bulabiliriz?" diye sordu. Güney Kore'nin yarım asırdan uzun süredir ayak basılmayan çorak topraklarda patlayan bir mayının menşei hakkında kesin bir sonuca varmasının "son derece saçma" olduğunu yineleyen Kim, "Güney Kore makamlarının yaşanan patlamanın suçunu başkasının üzerine attıktan sonra bunu kanıtlamak için 'maddi delil' uydurmaya çalışması küstahlığın zirvesidir" dedi. Kim, Güney Kore'nin sınırın güney bölgesi yakınlarındaki "kışkırtıcı" eylemlerinin devam ettiğini öne sürerek, "Dünyanın da bildiği gibi ordumuz, iki yıl önce başlatılan sınır güvenliğini artırma çalışmalarının bir parçası olarak güney sınır bölgesinde bariyerler inşa etmektedir ve bu herhangi bir askeri amaçla ilgisi olmayan, egemenliğin eksiksiz bir şekilde kullanılmasıdır" hatırlatmasında bulundu.

Mayın patlaması Koreler arası gerilimi artırmıştı

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı 21 Eylül'de DMZ'nin güneyinde bir patlama meydana geldiğini ve 2'si ağır olmak üzere 3 Güney Koreli subayın yaralandığını açıklamıştı. Patlamanın ardından Birleşmiş Milletler (BM) Komutanlığı Askeri Ateşkes Komisyonu ortaklığında soruşturma başlatılmıştı. Güney Kore ordusu, son olarak dün olay yeri yakınlarında yapılan incelemeler sırasında Kuzey Kore'ye ait olan ve insanlara karşı kullanılan bir "anti-personel mayını" bulunduğunu duyurmuştu.

Güney Kore tedbir alma uyarısında bulunmuştu

Güney Kore Savunma Bakanı Kang Shin-chul ise Kuzey Kore'ye ait mayınlardan kaynaklandığı değerlendirilen patlamanın, 1950-1953 yılları arasında yaşanan Kore Savaşı'nda ateşkesi sağlayan anlaşmasının "açık bir ihlali" olduğunu belirterek, "Patlamaya Kuzey Kore güçleri tarafından yerleştirilen mayınların neden olduğu kesinleşirse sorumluluk Pyongyang yönetimine ait olacağı için buna uygun tedbirler alacağız" ifadelerini kullanmıştı.