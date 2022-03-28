Kırcami'de imar şenliği - Son Dakika
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Kırcami'de imar şenliği

28.03.2022 11:13
Kırcami'de imar şenliği

Antalya'da 8 mahallenin tamamı, Fener ve Çağlayan mahallelerinin belli bölümlerini içeren bin 481 futbol sahası büyüklüğündeki Kırcami'de imar planlanın belediye meclislerince onaylanmasının ardından bölgede şenlik düzenlendi.

Antalya'da 8 mahallenin tamamı, Fener ve Çağlayan mahallelerinin belli bölümlerini içeren bin 481 futbol sahası büyüklüğündeki Kırcami'de imar planlanın belediye meclislerince onaylanmasının ardından bölgede şenlik düzenlendi. Başkan Uysal da şenliğe eşi Ümran Uysal'la birlikte katıldı.

"Sade vatandaşın hukuku"

Başkan Uysal, Güzeloluk, Doğuyaka, Yeşilova, Kırcami, Mehmetçik, Tarım, Zümrütova, Topçular mahalleleriyle birlikte Fener ve Çağlayan'ın belli bölümlerini kapsayan Kırcami'nin sakinleriyle buluşmasında bölgede büyük bir mücadele verildiğini söyledi. Bu mücadelenin özünün vatandaşının hakkını ve hukukunu korumanın oluşturduğunu dile getiren Başkan Uysal, "Burada bu mücadele verilirken konuyu ilk dakikadan beri tamamen siyasetin dışında tuttuk. Asla siyasi bir açıklamaya konu etmedik. Asla seçimlerde konuşmadık" dedi.

"Mücadele ettik"

Süreç içinde her zaman vatandaşın lehine ne yapılabilir olduğuna baktıklarını dile getiren Başkan Uysal, "Hep bunu düşündük. İşler yürüsün, hep bunu düşündük. Zayiatı minimumda nasıl tutarız ona baktık. Plan bitti. Nasıl arttırırız vatandaşın hukukunu diye araştırdık. İşte son aldığımız kararlar var. Biliyorsunuz. Ona baktık. Cumartesi, pazar bile buna çalıştık. Üç gün kaybetmeyelim diye cuma günü mesai saati sonunda meclis toplantısı aldığımız oldu. Sonuna kadar mücadele ettik. Şimdi önümüz açıldı. Hızla sahada planımızı gerçekleştireceğiz" diye konuştu. - ANTALYA

Kırcami'de imar şenliği
Kırcami'de imar şenliği

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Fenerbahçe, Çağlayan, Antalya, imar, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

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