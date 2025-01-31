Kırcami'de İmar Sorununda Son Gelişmeler - Son Dakika
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Politika

Kırcami'de İmar Sorununda Son Gelişmeler

Kırcami\'de İmar Sorununda Son Gelişmeler

Antalya Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Kırcami bölgesindeki imar sorunlarına dair son durumu paylaştı ve yalnızca 2 dava dosyasının karar beklediğini vurguladı. Ruhsat alımının yakın olduğunu açıkladı.

31.01.2025 10:44  Güncelleme: 10:48
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Antalya Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, 40 yılı aşkın süredir imar sorunu yaşayan Kırcami bölgesinde gelinen son durumu paylaştı. Uysal, "Karar beklediğimiz 2 dava dosyası kaldı. Eli kulağında. Yakında ruhsat alabilirsiniz diye ilan edeceğim" dedi.

Muratpaşa'da yılın ilk Muhtarlar Meclisi, Adalya Vakfı Engelsiz Kafe'de gerçekleştirildi. Başkan Ümit Uysal'ın başkanlığında toplanan meclise belediye başkan yardımcıları, birim müdürleri ve Muratpaşa Muhtarlar Derneği Başkanı Ahmet Akcan katıldı.

Başkan Uysal, Güzeloluk, Doğuyaka, Yeşilova, Kırcami, Mehmetçik, Tarım, Zümrütova, Topçular mahalleleriyle birlikte Fener ve Çağlayan mahallelerinin belli bölümlerini kapsayan Kırcami bölgesindeki imar sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu. Uysal, bölgedeki parselasyon planlarına ilişkin açılan 24 davadan yalnızca 2'sinin karar beklediğini ifade etti.

Bölge İdare Mahkemesi'nin, daha önce verilen parselasyon planının genel iptali kararını kaldırdığını belirten Uysal, "Mahkeme, davaların yalnızca ilgili parseller ve davacılar özelinde incelenmesi gerektiğine, genel bir iptalin hukuka uygun olmadığına hükmetti" dedi.

Süreçte sona yaklaşıldığını ifade eden Başkan Uysal, "Aynı kararın gelmesini beklediğimiz 2 dosya kaldı. Onlar da gelirse planlarını ve parselasyonun geneline yönelik iptal ya da yürütmeyi durdurma kararı kalmamış olacak. Eli kulağında. 'Ruhsat alabilirsiniz' diye ilan etmek üzereyim" şeklinde konuştu. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Kırcami'de İmar Sorununda Son Gelişmeler - Son Dakika

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