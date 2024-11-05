Kırgız Cumhurbaşkanı Caparov'dan Erdoğan'a Övgü - Son Dakika
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Politika

Kırgız Cumhurbaşkanı Caparov'dan Erdoğan'a Övgü

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Türkiye'nin uluslararası alandaki itibarının büyük öneme sahip olduğunu belirterek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çabalarının Kırgız-Türk ilişkilerini güçlendirdiğini ifade etti. İki ülke arasında sağlık, enerji, ekonomi gibi pek çok alanda iş birliği anlaşmalarının imzalandığını vurgulayan Caparov, Türkiye ile Kırgızistan arasındaki ilişkilerin derinleşeceğini açıkladı.

05.11.2024 13:50
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Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, "Günümüzde Türkiye'nin itibarı en önemli bölgesel ve küresel meselelerin çözümünü etkilemektedir. Bu, ülke yönetiminin izlediği dengeli siyasetin sonucudur. Burada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın şahsi çabaları, ileri görüşlülüğü ve uluslararası ilişkilerdeki ustalığı büyük rol oynuyor" dedi.

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte gerçekleştirdiği ortak basın toplantısında konuştu. Verimli görüşmeler gerçekleştirdiklerini belirten Caparov, "Görüşmelerimiz halklarımızın ortak tarih, kültür, dil ve dine dayalı dostluk, saygı ve karşılıklı anlayış ruhunda gerçekleşti" dedi. Türkiye'nin, Kırgızistan'ın önemli ticaret ortaklarından biri olduğunun altını çizen Caparov, "Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile her iki tarafın ilgisini çeken alanlarda yatırıma siyasi destek vermeye ve yatırımları korumaya hazır olduğumuzu bildirdik. Bu yönde yabancı ve yerel yatırımcılar için şartları iyileştirme konusunda güçlü niyetimiz var" şeklinde konuştu. Eğitim ve sağlık alanlarında iş birliğine değinen Caparov, "Eğitim meselelerinde Kırgızistan'ın tüm bölgelerinde Maarif Vakfı'na ait okulların ağlarını genişletme ve Kırgızistan vatandaşlarının Türkiye'de ücretsiz tedavi olma imkanını öngören anlaşmayı yeniden canlandırma konusunda anlaştık. Sağlık alanında Recep Tayyip Erdoğan Bişkek Kırgız-Türk Dostluk Devlet Hastanesinin verdiği hizmeti takdirle karşıladığımızı belirtir, ülkemizin bölgelerinde de bunun gibi modern sağlık kurumlarını inşa etme konusunda projeleri hayata geçirme imkanını değerlendirmeyi önerdik" dedi.

Görüşmelerin ardından iki ülke arasında sağlık, enerji, ekonomi ve finans, tarım, dijitalleşme, güvenlik kültür ve diğer önemli alanlarda anlaşmalar imzaladıklarını hatırlatan Caparov, "Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Türkiye'ye olan dış borcumuzu silme konusunda aldığı kararından dolayı teşekkür ederiz" diye konuştu.

Caparov, "Günümüzde Türkiye'nin itibarı en önemli bölgesel ve küresel meselelerin çözümünü etkilemektedir. Bu, ülke yönetiminin izlediği dengeli siyasetin sonucudur. Burada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın şahsi çabaları, ileri görüşlülüğü ve uluslararası ilişkilerdeki ustalığı büyük rol oynuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kırgız-Türk ilişkilerini geliştirmeye ve her alanda güçlendirmeye büyük katkı sağladığınızı biliyoruz. Bu çalışmalarınızı takdir ediyoruz. Desteklerinizle ticaret, ekonomi, yatırım, eğitim, bilim, kültür alanlarında yeni perspektifler açıldı, bir dizi önemli projeler hayata geçirilmektedir" dedi. - BİŞKEK

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Recep Tayyip Erdoğan, Kırgızistan, Güvenlik, Politika, Türkiye, Ekonomi, Kültür, Enerji, Son Dakika

Son Dakika Politika Kırgız Cumhurbaşkanı Caparov'dan Erdoğan'a Övgü - Son Dakika

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