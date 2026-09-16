Kırgızistan Ankara Büyükelçisi, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi\'ni ziyaret etti

Kırgız Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Ruslan Kazakbaev ve beraberindeki heyet, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eşbaşkanı Serra Bucak'ı ziyaret etti.

Büyükşehir Belediyesi binasında gerçekleşen ziyarete, DBB Meclisi Eşsözcüleri Demet Ceylan ve Ayhan Karatekin de katıldı. Ziyarette, Kırgızistan ile Diyarbakır arasında sosyal, kültürel ve yerel yönetimler düzeyinde kurulabilecek iş birliği imkanları değerlendirildi. Görüşmede konuşan Büyükelçi Kazakbaev, Diyarbakır'ın zengin tarihi ve kültürel mirasına vurgu yaparak kentte bulunmaktan ve gösterilen misafirperverlikten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Eşbaşkan Bucak da kentte yürütülen yerel hizmetler ve kültürel çalışmalar hakkında bilgiler vererek heyete ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.