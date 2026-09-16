Kırgızistan Ankara Büyükelçisi, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kırgızistan Ankara Büyükelçisi, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret etti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kırgızistan Ankara Büyükelçisi, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi\'ni ziyaret etti
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırgız Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Ruslan Kazakbaev ve beraberindeki heyet, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eşbaşkanı Serra Bucak'ı ziyaret etti. Görüşmede Kırgızistan ile Diyarbakır arasında sosyal, kültürel ve yerel yönetimler düzeyinde iş birliği imkanları değerlendirildi.

Kırgız Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Ruslan Kazakbaev ve beraberindeki heyet, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eşbaşkanı Serra Bucak'ı ziyaret etti.

Büyükşehir Belediyesi binasında gerçekleşen ziyarete, DBB Meclisi Eşsözcüleri Demet Ceylan ve Ayhan Karatekin de katıldı. Ziyarette, Kırgızistan ile Diyarbakır arasında sosyal, kültürel ve yerel yönetimler düzeyinde kurulabilecek iş birliği imkanları değerlendirildi. Görüşmede konuşan Büyükelçi Kazakbaev, Diyarbakır'ın zengin tarihi ve kültürel mirasına vurgu yaparak kentte bulunmaktan ve gösterilen misafirperverlikten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Eşbaşkan Bucak da kentte yürütülen yerel hizmetler ve kültürel çalışmalar hakkında bilgiler vererek heyete ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.

Kaynak: İHA
Diyarbakır Büyükşehir BelediyesiRuslan KazakbaevDış PolitikaKırgızistanDiyarbakırPolitikaAnkaraKültürGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İBB duruşmasında çarpıcı sözler: Dijital Deneyim Müzesi için herhangi bir ihale yapılmadı İBB duruşmasında çarpıcı sözler: Dijital Deneyim Müzesi için herhangi bir ihale yapılmadı
İstanbul’da korku dolu anlar İETT otobüsü alev topuna döndü İstanbul'da korku dolu anlar! İETT otobüsü alev topuna döndü
Atakum’da yanlış hedefe ateş Boş araca kurşun yağdıran zanlı yakalandı Atakum'da yanlış hedefe ateş! Boş araca kurşun yağdıran zanlı yakalandı
İngiltere, Venezuela’ya büyükelçi atayacak İngiltere, Venezuela’ya büyükelçi atayacak
Yemen cephesi alev alev Husiler çatışma görüntülerini yayımladı Yemen cephesi alev alev! Husiler çatışma görüntülerini yayımladı
Bolu’da kaza sonrası gazetecilere ’çekmeyin’ tepkisi: Eşeğe mi diyoruz Bolu'da kaza sonrası gazetecilere 'çekmeyin' tepkisi: Eşeğe mi diyoruz
16:35
Antalya’nın Korkuteli ilçesinde bir kişi eşi, kayınvalidesi ve kayınpederini av tüfeğiyle katletti
Antalya'nın Korkuteli ilçesinde bir kişi eşi, kayınvalidesi ve kayınpederini av tüfeğiyle katletti
16:34
AKUT kurucusu Nasuh Mahruki tahliye edildi
AKUT kurucusu Nasuh Mahruki tahliye edildi
16:33
Öcalan için villa mı yapıldı Bir açıklama da Pervin Buldan’dan geldi
Öcalan için villa mı yapıldı? Bir açıklama da Pervin Buldan'dan geldi
16:31
Görüntüler günler sonra ortaya çıktı Fenerbahçe’ye maç sonunda bu şarkıyı çalmışlar
Görüntüler günler sonra ortaya çıktı! Fenerbahçe'ye maç sonunda bu şarkıyı çalmışlar
15:47
Törene damga vuran an Belediye başkanı protokole sırtını döndü
Törene damga vuran an! Belediye başkanı protokole sırtını döndü
15:04
Suudi Arabistan’a çifte saldırı Dev tesis ve hava üssü vuruldu
Suudi Arabistan'a çifte saldırı! Dev tesis ve hava üssü vuruldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.09.2026 16:54:36. #7.13#
SON DAKİKA: Kırgızistan Ankara Büyükelçisi, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement