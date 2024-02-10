Kırgızistan Bakanlar Kurulu Başkanı Caparov'dan Türkiye hastanelerine övgü - Son Dakika
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Politika

Kırgızistan Bakanlar Kurulu Başkanı Caparov'dan Türkiye hastanelerine övgü

Kırgızistan Bakanlar Kurulu Başkanı Caparov\'dan Türkiye hastanelerine övgü

Kırgızistan Bakanlar Kurulu Başkanı Akılbek Caparov, Türkiye'deki hastanelere övgülerde bulunarak, Kırgızistan'a da böyle hastaneler yapmayı planladıklarını söyledi. Caparov, Kırgızistan'da yaralanan ve Adana'da tedavi gören hastaları ziyaret etti ve hastaların durumlarının iyiye gittiğini belirtti.

10.02.2024 22:00
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Kırgızistan Bakanlar Kurulu Başkanı Caparov'dan Türkiye hastanelerine övgü

Kırgızistan'da yaralanıp Adana'da tedavi gören hastaları Kırgızistan Bakanlar Kurulu Başkanı Akılbek Caparov ziyaret etti

Kırgızistan Bakanlar Kurulu Başkanı Akılbek Caparov:

"Hastalarımızın durumu iyiye gidiyor"

"Kırgızistan'a da böyle hastaneler yapmayı planlıyoruz"

ADANA - Kırgızistan Bakanlar Kurulu Başkanı Akılbek Caparov, Türkiye'deki hastanelere övgülerde bulunarak, "Kırgız ve Türk kardeşliği neticesinde Kırgızistan'a da böyle hastaneler yapmak planlarımız arasında" dedi.

Kırgızistan Bakanlar Kurulu Başkanı Akılbek Caparov, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te, yangın ile helikopter kazasında yaralanan ve Türkiye'ye getirilip Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavileri süren 4 kişiyi ziyaret etti.

Caparov, ziyaretinde 2'si hastanenin yanık merkezinde 2'si de cerrahi yoğun bakım servisinde tedavi gören 4 yaralı hakkında Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Mehmet Volkan Harput'tan bilgi aldı.

Ziyaret sonrası gazetecilere konuşan Kırgızistan Bakanlar Kurulu Başkanı Akılbek Caparov, hastaların durumlarının iyiye gittiğini söyledi. Caparov, "Kırgızistan'da 2 ayrı kaza oldu. 2'si asker 4 kişi buraya geldi. Askerlerimizin durumu iyi. Yanık merkezinde tedavi gören hastalarımızın da durumları iyiye gidiyor. Hastalarımıza Allah'tan şifa diliyoruz. Onları buradaki doktorlarımıza emanet ediyoruz" dedi.

Öte yandan Kırgızistan Bakanlar Kurulu Başkanı Akılbek Caparov, Türkiye'deki hastanalere övgülerde bulunarak, "Kırgız ve Türk kardeşliği neticesinde Kırgızistan'a da böyle hastaneler yapmak planlarımız arasında" ifadelerini kullandı.

Adana Valisi Yavuz Selim Köşger ise ziyaret nedeniyle Caparov'a teşekkür etti.

Kaynak: İHA

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