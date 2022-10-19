Kırgızistan, Belarus'tan uçaksavar füze sistemi satın aldı

Kırgızistan Savunma Bakanı Baktıbek Bekbolotov, Belarus'tan Peçora-2BM uçaksavar füze sistemini satın aldıklarını açıkladı.

Kırgızistan Savunma Bakanı Baktıbek Bekbolotov, düzenlediği basın toplantısında ordu için alınan yeni teçhizat hakkında bilgi verdi. Geçen yıldan beri Belarus şirketi BelTechExport ile görüşmelere devam ettiklerini belirten Bekbolotov, Peçora-2B uçaksavar füze sistemini satın aldıklarını açıkladı. Bekbolotov, yeni uçaksavar füze sistemine ilişkin "Yeni bir sistem olan Peçora-2BM, S-125 sisteminin algılama araçları ve konum belirleme gibi günümüz teknolojileriyle modernize edilmiş versiyonudur. Sistem yakın zamanda gelecek ve Batken'de konuşlandırılacak" açıklamasında bulundu.

Kırgızistan, geçtiğimiz yıl sınır güvenliğinde kullanmak üzere Türkiye'den Bayraktar SİHA'larını satın almış, bu yıl onlar için üs kurmuştu. - BİŞKEK