Kırgızistan: "Tayvan sorununda 'Tek Çin' politikasını destekliyoruz" - Son Dakika
Üye Girişi

Kırgızistan: "Tayvan sorununda 'Tek Çin' politikasını destekliyoruz"

03.08.2022 21:31
Kırgızistan: "Tayvan sorununda 'Tek Çin' politikasını destekliyoruz"

Kırgızistan Dışişleri Bakanlığı, ülkesinin Tayvan sorununda "Tek Çin" politikasını desteklediğini açıkladı.

Kırgızistan Dışişleri Bakanlığı, ülkesinin Tayvan sorununda "Tek Çin" politikasını desteklediğini açıkladı.

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Tayvan ziyaretine ilişkin Kırgızistan Dışişleri Bakanlığı açıklama yaptı. Açıklamada, Kırgızistan'ın konuyla ilgili gelişmeleri yakından takip ettiği belirtilerek, Tayvan Boğazı'nda durumun tırmanmasını önlemek amacıyla bir an önce gerginliğin azaltılması, sürdürülebilir barış ve istikrarın sağlanmasından umut edildiği kaydedildi. Açıklamada, "Kırgız Cumhuriyeti, Tayvan sorunu ile ilgili tutumunun değişmezliğini ve tüm Kırgız-Çin belgelerinde belirtilen 'Tek Çin' politikasını desteklediğini teyit ediyor" denildi.

Pelosi'nin Tayvan ziyareti

Asya ziyaretine 1 Temmuz'da Singapur'dan başlayan Pelosi, Malezya'nın ardından beraberindeki heyet ile birlikte dün yerel saatle 22.43'te Tayvan'ın başkenti Taipei'ye gelmişti. Pelosi'yi Songshan Havaalanı'nda Tayvan Dışişleri Bakanı Joseph Wu, Taipei'de bulunan Amerikan Enstitüsü Başkanı Sandra Oudkirk ve diğer yetkililer karşılamıştı. Pelosi bugün ise Tayvan Lideri Tsai Ying Wen ile bir araya gelmiş, Ying, Pelosi'ye "Uğurlu Bulutlar Düzeni" adı verilen şeref madalyasını takmıştı. Öğle saatlerinde ise Pelosi, Tayvan'dan ayrılmıştı. Öte yandan Pelosi, en son 1997'de dönemin ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Newt Gingrich tarafından ziyaret edilen Tayvan'a seyahat eden en üst düzey ABD'li yetkili oldu.

Pelosi'nin Tayvan ziyareti Çin tarafından büyük bir tepkiyle karşılanırken, Çin ordusu 4-7 Ağustos tarihleri arasında belirlediği 6 bölgede gerçek mermilerin kullanılacağı askeri tatbikatlar yapacağı açıklanmıştı. Ayrıca Çin, bugün itibariyle Tayvan'dan turunçgiller ve iki çeşit balık ithalatını kestiğini duyurmuştu.

Çin-ABD arasındaki Tayvan krizi

Çin yönetimi, Tayvan'ın Çin'in bir parçası olduğunu savunurken, Tayvan ise "bağımsız bir ülke" olduğunu belirtiyor. ABD ise Asya-Pasifik bölgesindeki askeri ittifaklarını güçlendirmeye çalışırken, Çin yönetimi ABD gemilerinin bölgedeki faaliyetlerini "adaya bağımsızlık konusunda destek sinyali" ve "provokasyon" olarak yorumluyor. - BİŞKEK

YORUMLAR
500
Çin Dışişleri Bakanlığı: 'Pelosi şov yapıyor' Çin Dışişleri Bakanlığı: 'Pelosi şov yapıyor' Pakistan'dan 'tek Çin politikasını destekliyoruz' vurgusu Pakistan'dan 'tek Çin politikasını destekliyoruz' vurgusu
Kaynak: İHA

Çin Halk Cumhuriyeti, Dışişleri Bakanlığı, Kırgızistan, Tayvan, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Kırgızistan: 'Tayvan sorununda 'Tek Çin' politikasını destekliyoruz' - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
21:11 Emniyet KPSS skandalı ile ilgili harekete geçti! Yediiklim Yayınevi'ne ait 2 iş yerinde arama çalışmaları başlatıldı
20:22 KPSS'de yaşanan skandal iddialarından sonra Yüksek Öğretim Kurulu inceleme başlattı
20:05 Göz kaşıntısı şikayeti ile hastaneye giden yaşlı kadın kanser olduğunu öğrendi!
19:59 BTP lideri Hüseyin Baş, KPSS skandalıyla ilgili yorum yaptı: Bilinçli yapılmış olabilir
19:36 Trafikte şaşırtan görüntü! Koca inek otomobilin bagajına konularak taşındı
19:09 Erdoğan'ın talimatıyla inceleme başlatan Devlet Denetleme Kurulu, KPSS skandalı hakkında suç duyurusunda bulundu
18:52 Nelsson'da, Sevilla yolcusu! Gelen teklife hayır diyemedi
18:27 Galatasaray'ın da gündemine gelen Grillitsch'e Trabzonspor kancası! Oyuncunun menajeri Türkiye'ye davet edildi
18:07 78 yaşındaki adamı öldürüp olay yerinde ayakkabılarını bırakmış! Katil zanlısı yakayı böyle ele verdi
17:58 Pelosi'nin Tayvan ziyareti dünya piyasasını darmaduman etti! Dolar 18,05'e ulaşarak rekor kırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.08.2022 21:31:42. #1.13#
SON DAKİKA: Kırgızistan: "Tayvan sorununda 'Tek Çin' politikasını destekliyoruz" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement