Kırgızistan Savunma Bakanı Bekbolotov: "Tacikistan ve Kırgızistan arasında bir arabulucu olmadıkça barış sağlanamaz" - Son Dakika
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Kırgızistan Savunma Bakanı Bekbolotov: "Tacikistan ve Kırgızistan arasında bir arabulucu olmadıkça barış sağlanamaz"

19.10.2022 13:08
Kırgızistan Savunma Bakanı Bekbolotov: "Tacikistan ve Kırgızistan arasında bir arabulucu olmadıkça barış sağlanamaz"

Kırgızistan Savunma Bakanı Baktıbek Bekbolotov, Tacikistan ile tartışmalı sınır bölgelerinde bir arabulucu bulunmadığı sürece barışı sağlayamayacaklarını ifade etti.

Kırgızistan Savunma Bakanı Baktıbek Bekbolotov, Tacikistan ile tartışmalı sınır bölgelerinde bir arabulucu bulunmadığı sürece barışı sağlayamayacaklarını ifade etti.

Kırgızistan Savunma Bakanı Baktıbek Bekbolotov, düzenlediği basın toplantısında Kırgızistan-Tacikistan sınırındaki çatışmalara ilişkin açıklamalarda bulundu. Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü (KGAÖ) Genel Sekreteri Stanislav Zas'ın Kırgızistan'ı ziyaret ettiğini hatırlatan Bekbolotov, "Ben ona Kırgızlar ile Tacikler arasında barış olmayacağını söyledim. Neden? Çünkü her iki tarafın kendi gerçekleri var. Aramızda tartışmalı sınır bölgelerinde örneğin KGAÖ'nün küçük bir birliği gibi bir arabulucu durmadıkça barışı sağlayamayız" dedi.

Arabulucunun ateşkesi takip etmesi, ağır silah ve teçhizatın sınırdan çekilmesini sağlaması gerektiğini ifade eden Bekbolotov, "Bu sorunlar çözülürse Kırgızistan-Tacikistan sınırını belirlemek için üçüncü sorunu çözmek mümkün olacak" diye konuştu. Bekbolotov, Tacikistan ile olan sınır sorununun 98 yıldır devam ettiğini sözlerine ekledi.

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman 13 Ekim'de Kazakistan'ın başkenti Astana'da sınır sorunuyla ilgili üçlü görüşme gerçekleştirmişti. Kırgızistan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, üçlü görüşmede liderlerin Kırgızistan-Tacikistan sınırındaki durumu ayrıntılı olarak ele aldıkları aktarılmıştı. Kırgızistan ve Tacikistan sınırında en son 14-17 Eylül tarihlerinde sınır muhafızları arasında silahlı çatışmalar yaşanmış, Kırgızistan Tacikistan'ı toprak bütünlüğüne saldırmakla suçlamıştı. Kırgızistan Sağlık Bakanlığı, çatışmalarda 62 kişinin hayatını

kaybettiğini, 198 kişinin yaralandığını açıklamıştı. Tacikistan makamları ise çatışmalarda can kaybı sayısını 35, yaralı sayısını 30 olarak duyurmuştu. - BİŞKEK

Kaynak: İHA
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Kırgızistan, Tacikistan, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Kırgızistan Savunma Bakanı Bekbolotov: 'Tacikistan ve Kırgızistan arasında bir arabulucu olmadıkça barış sağlanamaz' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kırgızistan Savunma Bakanı Bekbolotov: "Tacikistan ve Kırgızistan arasında bir arabulucu olmadıkça barış sağlanamaz" - Son Dakika
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