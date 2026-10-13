Kırıkkale'de yeni spor salonu, Galatasaray'ın 3-1 kazandığı maçla açıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kırıkkale'de yeni spor salonu, Galatasaray'ın 3-1 kazandığı maçla açıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kırıkkale\'de yeni spor salonu, Galatasaray\'ın 3-1 kazandığı maçla açıldı
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırıkkale Merkez Yeni Spor Salonu, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın katıldığı törenle açıldı. Açılış töreninden önce oynanan 2026 Voleybol Erkekler AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası'nda Galatasaray Madeş Mobilya, Ziraat Bankkart'ı 3-1 yendi.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Kırıkkale Merkez Yeni Spor Salonu'nun açılışını gerçekleştirdi. Türkiye'nin dört bir yanında spor yatırımlarının sürdüğünü belirten Bakan Bak, yeni tesiste gençlerin farklı branşlarda spor yapabileceğini söyledi.

Kırıkkale Merkez Yeni Spor Salonu, Ziraat Bankkart ile Galatasaray Madeş Mobilya arasında oynanan 2026 Voleybol Erkekler AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası'na ev sahipliği yaptı. Galatasaray Madeş Mobilya'nın 3-1 kazandığı karşılaşmanın ardından salonun resmi açılış töreni düzenlendi.

Törende konuşan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, yeni spor salonunun Kırıkkale'ye önemli katkılar sağlayacağını belirterek, "Çok güzel bir tesisin açılışını yapıyoruz. Tesis tamamlandı. Bugün bu tesisin açılışını böylesine güzel bir müsabakayla açmak istedik. Voleybol Federasyonumuza teşekkür ediyoruz. Galatasaray takımına ve Ziraat Bankkart takımına teşekkür ediyoruz. Geldiler, bize güzel bir maç seyrettirdiler. Tabii ülkenin dört bir yanında spor tesisleri yapıyoruz. İnşaatlar devam ediyor. Sporun içinden gelen Sayın Cumhurbaşkanımıza da Türk sporuna verdiği destek için teşekkür ediyoruz" dedi.

"Burası bir spor yuvası olacak"

Yeni spor salonunda birçok branşta faaliyet gerçekleştirileceğini ifade eden Bakan Bak, "Burada nice müsabakalar olacak. Kırıkkale'nin gençleri, çocukları çok amaçlı spor salonunda spor yapacaklar. Karate yapacaklar, tekvando yapacaklar, jimnastik yapacaklar, basketbol oynayacaklar, voleybol oynayacaklar ve burası bir spor yuvası olacak. Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. Seyirci muhteşemdi, sizleri alkışlıyorum. Çok güzel bir akşamdı. Türk voleybolunu biliyorsunuz. Filenin Sultanları, Avrupa şampiyonu, Dünya Milletler Ligi şampiyonu. Güzel bir organizasyondu. Gerçekten ülkenin dört bir yanında spor tesisleriyle, salonlarıyla, yüzme havuzlarıyla inşaatlarımızı yapıyoruz" diye konuştu.

Kırıkkale'ye yeni stat müjdesi

Kırıkkale'deki stat projesine de değinen Bakan Bak, bu alandaki çalışmaların başlayacağını belirtti. Yeni spor salonunun hayırlı olmasını dileyen Bak, "Geldiğiniz için teşekkür ediyorum. Türk sporuna verdikleri destek için herkese teşekkür ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyoruz. Milletvekillerimize, değerli valimize teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Bakan Bak ve beraberindekiler, kurdele keserek Kırıkkale Merkez Yeni Spor Salonu'nun resmi açılışını gerçekleştirdi.

Açılış törenine Kırıkkale Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim, Belediye Başkanı Ahmet Önal, Garnizon ve Mühimmat Komutanı Tuğgeneral Mehmet Ali Durmuş, Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Hasan Acar, İl Emniyet Müdürü Mustafa Işık ve Gençlik ve Spor İl Müdürü Hamza Güneş katıldı.

Kaynak: İHA
Kırıkkale MerkezMehmet KasapoğluOsman Aşkın BakGalatasarayKırıkkaleVoleybolPolitikaSigortaGüncelSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

AK Parti’ye geçeceği konuşulan CHP’li Başkanvekili sessizliğini bozdu AK Parti’ye geçeceği konuşulan CHP’li Başkanvekili sessizliğini bozdu
’Ankara Abisi’ Yasin Oyanık gözaltında mı Beklenen açıklama geldi 'Ankara Abisi' Yasin Oyanık gözaltında mı? Beklenen açıklama geldi
İzmir’de incir kutusunda 300 bin TL rüşvetle suçüstü yakalanan müfettiş tutuklandı İzmir'de incir kutusunda 300 bin TL rüşvetle suçüstü yakalanan müfettiş tutuklandı
Lamine Yamal İstanbul’a geldi, ayağının tozuyla şehrin manzarasını paylaştı: Bayrak detayına dikkat Lamine Yamal İstanbul’a geldi, ayağının tozuyla şehrin manzarasını paylaştı: Bayrak detayına dikkat
Muhteşem Yüzyıl’ın küçük Şehzade Mustafa’sı büyüdü Son hali şaşırttı Muhteşem Yüzyıl'ın küçük Şehzade Mustafa'sı büyüdü! Son hali şaşırttı
Çağatay Ulusoy’un köy ziyaretinde giydiği yeleğin fiyatı dudak uçuklattı Çağatay Ulusoy'un köy ziyaretinde giydiği yeleğin fiyatı dudak uçuklattı
Pau Cubarsi: Osimhen dünyanın en iyi forvetlerinden biri Pau Cubarsi: Osimhen dünyanın en iyi forvetlerinden biri
22:41
Neçirvan Barzani: Türkiye’den Erdoğan Nobel’i hak ediyor
Neçirvan Barzani: Türkiye'den Erdoğan Nobel'i hak ediyor
21:47
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan İstanbullulara hayati çağrı: Lütfen ertelemeyin
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbullulara hayati çağrı: Lütfen ertelemeyin
18:49
Erdoğan’dan Kabine sonrası “fon soruşturması“ açıklaması
Erdoğan'dan Kabine sonrası "fon soruşturması" açıklaması
17:24
Kastamonu’da köyde silahlı katliam: 4 ölü
Kastamonu'da köyde silahlı katliam: 4 ölü
17:02
Nereden nereye Bir zamanlar Süper Lig’de oynayan 72 yıllık kulüp satıldı
Nereden nereye! Bir zamanlar Süper Lig'de oynayan 72 yıllık kulüp satıldı
16:53
’Ankara Abisi’ Yasin Oyanık gözaltında mı Beklenen açıklama geldi
'Ankara Abisi' Yasin Oyanık gözaltında mı? Beklenen açıklama geldi
16:29
Bakan Çiftçi duyurdu Saldırılar sonrası okullarda yeni dönem: En az yarım saat önce...
Bakan Çiftçi duyurdu! Saldırılar sonrası okullarda yeni dönem: En az yarım saat önce...
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.10.2026 01:24:25. #7.13#
SON DAKİKA: Kırıkkale'de yeni spor salonu, Galatasaray'ın 3-1 kazandığı maçla açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei