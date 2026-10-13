Kırıkkale\'de yeni spor salonu, Galatasaray\'ın 3-1 kazandığı maçla açıldı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Kırıkkale Merkez Yeni Spor Salonu'nun açılışını gerçekleştirdi. Türkiye'nin dört bir yanında spor yatırımlarının sürdüğünü belirten Bakan Bak, yeni tesiste gençlerin farklı branşlarda spor yapabileceğini söyledi.

Kırıkkale Merkez Yeni Spor Salonu, Ziraat Bankkart ile Galatasaray Madeş Mobilya arasında oynanan 2026 Voleybol Erkekler AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası'na ev sahipliği yaptı. Galatasaray Madeş Mobilya'nın 3-1 kazandığı karşılaşmanın ardından salonun resmi açılış töreni düzenlendi.

Törende konuşan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, yeni spor salonunun Kırıkkale'ye önemli katkılar sağlayacağını belirterek, "Çok güzel bir tesisin açılışını yapıyoruz. Tesis tamamlandı. Bugün bu tesisin açılışını böylesine güzel bir müsabakayla açmak istedik. Voleybol Federasyonumuza teşekkür ediyoruz. Galatasaray takımına ve Ziraat Bankkart takımına teşekkür ediyoruz. Geldiler, bize güzel bir maç seyrettirdiler. Tabii ülkenin dört bir yanında spor tesisleri yapıyoruz. İnşaatlar devam ediyor. Sporun içinden gelen Sayın Cumhurbaşkanımıza da Türk sporuna verdiği destek için teşekkür ediyoruz" dedi.

"Burası bir spor yuvası olacak"

Yeni spor salonunda birçok branşta faaliyet gerçekleştirileceğini ifade eden Bakan Bak, "Burada nice müsabakalar olacak. Kırıkkale'nin gençleri, çocukları çok amaçlı spor salonunda spor yapacaklar. Karate yapacaklar, tekvando yapacaklar, jimnastik yapacaklar, basketbol oynayacaklar, voleybol oynayacaklar ve burası bir spor yuvası olacak. Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. Seyirci muhteşemdi, sizleri alkışlıyorum. Çok güzel bir akşamdı. Türk voleybolunu biliyorsunuz. Filenin Sultanları, Avrupa şampiyonu, Dünya Milletler Ligi şampiyonu. Güzel bir organizasyondu. Gerçekten ülkenin dört bir yanında spor tesisleriyle, salonlarıyla, yüzme havuzlarıyla inşaatlarımızı yapıyoruz" diye konuştu.

Kırıkkale'ye yeni stat müjdesi

Kırıkkale'deki stat projesine de değinen Bakan Bak, bu alandaki çalışmaların başlayacağını belirtti. Yeni spor salonunun hayırlı olmasını dileyen Bak, "Geldiğiniz için teşekkür ediyorum. Türk sporuna verdikleri destek için herkese teşekkür ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyoruz. Milletvekillerimize, değerli valimize teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Bakan Bak ve beraberindekiler, kurdele keserek Kırıkkale Merkez Yeni Spor Salonu'nun resmi açılışını gerçekleştirdi.

Açılış törenine Kırıkkale Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim, Belediye Başkanı Ahmet Önal, Garnizon ve Mühimmat Komutanı Tuğgeneral Mehmet Ali Durmuş, Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Hasan Acar, İl Emniyet Müdürü Mustafa Işık ve Gençlik ve Spor İl Müdürü Hamza Güneş katıldı.