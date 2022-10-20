Kırıkkale haberi! Keskin "Düzce ticaretinin gelişmesi için elimizden geleni yapıyoruz" - Son Dakika
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Kırıkkale haberi! Keskin "Düzce ticaretinin gelişmesi için elimizden geleni yapıyoruz"

20.10.2022 14:36
Kırıkkale haberi! Keskin "Düzce ticaretinin gelişmesi için elimizden geleni yapıyoruz"

Kırıkkale politika haberi | DÜZCE(İHA) – Düzce Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) yönetime hayırlı osun ziyareti yapan AK Parti Düzce İl Başkanı Mustafa Keskin, "Düzce'nin meselesi ve Düzce'nin sanayisinin gelişmesi olarak bizim de Parti olarak birçok çalışmamız var" dedi.

DÜZCE(İHA) – Düzce Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) yönetime hayırlı osun ziyareti yapan AK Parti Düzce İl Başkanı Mustafa Keskin, "Düzce'nin meselesi ve Düzce'nin sanayisinin gelişmesi olarak bizim de Parti olarak birçok çalışmamız var" dedi.

AK Parti Düzce İl Başkanı Mustafa Keskin ve Yönetim Kurulu ile birlikte Düzce TSO yeni yönetimine hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. TSO Başkanı Erdoğan Bıyık, ziyaretle ilgili yaptığı açıklamada "Bu ziyaret bizleri çok memnun etmiştir. İnşallah hep beraber ticaret odasını daha iyi yerlere getireceğiz" dedi.

İl Başkanı Keskin ise, "AK Parti teşkilatı olarak, Düzce ticarisinin önünde ne engel varsa, yapılacak ne iş varsa sizin yanınızda olacağımıza sizlerin huzurunda söz veriyoruz. Düzce'nin sanayisinin gelişmesi olarak bizim de parti olarak birçok çalışmamız var. Bunu da ticaret erbaplarımızın sanayicilerimizin önünü açmak Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın teşvikleriyle Türkiye'nin önünün açılmasıyla Düzce'de de bunun varlığını hissettirmek hepimizin görevidir. Düzce de bugün geldiğimiz nokta da 5 OSB'miz var. Ticaret Odası'nda üç bin küsur üyeden bahsediyoruz. Biz burada hicaretin canlı olduğu biliyoruz. Ben tekrardan hayırlı olsun diliyorum ve AK Parti olarak sizlerin yanınızdayız" ifadelerinde bulundu.

Düzce TSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Bıyık, yeni hizmet binası konusunda, AK Parti Başkanı Mustafa Keskin'den destek talep etti. Keskin ise Düzce Ticaret ve Sanayi Odası'nın yeni hizmet binası konusunda destek sözü verdi. Ziyaret toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi. - DÜZCE

Kaynak: İHA
YORUMLAR
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Mustafa Keskin, AK Parti, Türkiye, Düzce, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Kırıkkale haberi! Keskin 'Düzce ticaretinin gelişmesi için elimizden geleni yapıyoruz' - Son Dakika

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