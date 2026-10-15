Kırıkkale Yahşihan'da başkan vekilliği seçimini AK Parti'li Açıkgöz 10 oyla kazandı - Son Dakika
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Kırıkkale Yahşihan'da başkan vekilliği seçimini AK Parti'li Açıkgöz 10 oyla kazandı

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Kırıkkale Yahşihan\'da başkan vekilliği seçimini AK Parti\'li Açıkgöz 10 oyla kazandı
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Kırıkkale Yahşihan'da tutuklanıp görevden uzaklaştırılan Başkan Vekili Aydın Demirdirek'in yerine AK Parti'li Hamdi Açıkgöz 10 oyla başkan vekili seçildi. MHP'li Tuğrul Yurtoğlu, Cumhur İttifakı adayını desteklemediği için ihraç talebiyle disipline sevk edildi.

KIRIKKALE'de Yahşihan Belediye Başkan Vekili Aydın Demirdirek'in 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında tutuklanıp görevden uzaklaştırılmasının ardından belediye meclisi tarafından yapılan oylamada, AK Parti'li Meclis Üyesi Hamdi Açıkgöz başkan vekili seçildi.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 8 Ekim'de Yahşihan Belediyesi'ne yönelik başlatılan 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında, aralarında Yahşihan Belediye Başkan Vekili Aydın Demirdirek'in de bulunduğu 5 kişi tutuklandı. Tutuklamanın ardından Aydın Demirdirek, İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırıldı. Yahşihan Belediye Meclisi tarafından bugün Belediye Başkan Vekilliği seçimi yapıldı. Yahşihan Belediyesi Nikah Salonu'nda basına kapalı yapılan seçimde; 13 belediye meclis üyesi arasından AK Parti'li üye Hamdi Açıkgöz, MHP'li üye Tuğrul Yurtoğlu ve bağımsız üye Hacer Çavdar, belediye başkan vekilliği görevi için aday oldu. 4 oturum sonunda 13 oyun 10'unu alan Hamdi Açıkgöz, Yahşihan Belediye Başkan Vekili seçildi.

'BİZİ ZOR BİR SÜREÇ BEKLİYOR'

Belediye başkanlığı makamına geçmesinin ardından açıklamalarda bulunan Açıkgöz, "Öncelikle ilçemiz için hayırlı olsun. Bizi zor bir süreç bekliyor. 10 oy AK Parti aldı, 2 oy MHP aldı, 1 oy da boş. Hepinize teşekkür ediyorum" dedi.

MHP, ADAY OLAN ÜYEYİ DİSİPLİNE SEVK ETTİ

Seçimin devam ettiği saatlerde MHP Kırıkkale İl Başkanlığı'ndan açıklama yapıldı. Yahşihan Belediye Başkan Vekilliği seçimine aday olan MHP'li üye Tuğrul Yurtoğlu, MHP İl Başkanlığı tarafından alınan 'Cumhur İttifakı adayının desteklenmesi' yönündeki karara uymaması gerekçesiyle ihraç talebiyle disipline sevk edildi. Açıklamada, "Söz konusu tutum, Milliyetçi Hareket Partisi'nin teşkilat disiplini ve kurumsal kararlarına bağlılık anlayışıyla bağdaşmamaktadır. Milliyetçi Hareket Partisi'nde hiçbir şahsi irade, teşkilat iradesinin üzerinde değildir. Hiçbir bireysel siyasi hesap, davamızın ve Cumhur İttifakı'nın ortak iradesinden üstün tutulamaz" denildi.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Kırıkkale Yahşihan'da başkan vekilliği seçimini AK Parti'li Açıkgöz 10 oyla kazandı - Son Dakika
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