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Kırklareli'nde Cumhur İttifakı Adayı Kutlama Yaptı - Son Dakika
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Politika

Kırklareli'nde Cumhur İttifakı Adayı Kutlama Yaptı

Kırklareli\'nde Cumhur İttifakı Adayı Kutlama Yaptı

Kırklareli'nde gerçekleşen 31 Mart Mahalli İdareler seçimlerinin ardından resmi olmayan sonuçlara göre kazanan Cumhur İttifakı adayı Derya Bulut Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'nda kutlama yaptı, Hüsnü Şenlendirici konser verdi.

02.04.2024 00:56  Güncelleme: 00:59
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Kırklareli'nde gerçekleşen 31 Mart Mahalli İdareler seçimlerinin ardından resmi olmayan sonuçlara göre kazanan Cumhur İttifakı adayı Derya Bulut Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'nda kutlama yaptı, Hüsnü Şenlendirici konser verdi.

31 Mart Mahalli İdareler seçimlerinin ardından Kırklareli'nde resmi olmayan sonuçlara göre belediye başkanlığı seçimini kazanan Cumhur İttifakı Belediye Başkan Adayı Derya Bulut, Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'nda kutlama yaptı. Coşkulu kalabalığa hitap eden Bulut, dün itibarıyla kazandıklarını belirterek, gece gündüz çalışacaklarını söyledi.

Bulut, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu cumhuriyete yakışır bir il olarak Kırklareli'nin hak ettiği hizmetlere kavuşturacaklarını ifade etti. Geçen sürede Kırklareli'den hiç vazgeçmediklerini anlatan Bulut, herkese teşekkür etti.

"Koşan elet varır düşer kalkar, kara taştan su damla dala akar birikir bir gümüş göl olur arayan hakkı en sonunda bulur"

Bulut, "Koşan elet varır düşer kalkar, kara taştan su damla dala akar birikir bir gümüş göl olur arayan hakkı en sonunda bulur. Aradık en sonunda hakkımızı buldu, yılmadık, usanmadık bugün bu gururu hep birlikte yaşadık. Ama asıl amacımız budur. Hep dedim ki, marifet seçim kazanmak değil marifet kazandıktan sonra laikiyle doldurmak orayı ilimizin hak ettiği hizmetlere kavuşturmak. Bugün itibariyle yavaş yavaş başladık. Mazbatayı aldıktan sonra bir günü bile boş geçirmeden, bir saatimizi boş geçirmeden çok çalışacağız ve hep birlikte başaracağız. Ben bunu sözünü seçim öncesi vermiştim bugün bir kez daha veriyorum, biz ortak değerlerimizin arkasına sığınmayacağız, biz Ulu Önder Mustafa Atatürk ve onun cumhuriyetine laik bir belediye başkanı olacağız ve bu ili hak ettiği hizmetlerle buluşturacağız. Hiçbir ortak değerimiz ayırmadan ayrıştırmadan kimseye bırakmayacağız" dedi.

Kutlamada AK Parti Kırklareli Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam, İl Başkanı Yunus Ercan Dağtaş ve MHP Kırklareli İl Başkanı Şaban Savaşan da konuşma yaptı.

Konuşmanın arından klarnet sanatçısı Hüsnü Şenlendirici sahne aldı. Şenlendirici Kırklareli'nde büyük coşkuyla karşılandı. - KIRKLARELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Kırklareli'nde Cumhur İttifakı Adayı Kutlama Yaptı - Son Dakika

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