Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri için Edirne'ye giden Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu ve geçen haftalarda CHP'ye geri dönen Muharrem İnce, Sarayiçi Er Meydanı'nda karşılaştı. İki siyasetçi arasındaki samimi sohbet ve sıcak selamlaşma anları objektiflere yansıdı.
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7.07.2025 13:55:24. #7.11#
SON DAKİKA: Kırkpınar'da karşılaşan Ağıralioğlu ve İnce güreşe tutuştu - Son Dakika
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