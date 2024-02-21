Kırşehir\'de Abdal Kültürüne Destek İstendi

Politika

Memleket Partisi Kırşehir İl Başkanı Gülay Baltalık, UNESCO Müzik Şehri Kırşehir'de, abdal kültürünün genişletilmesi ve yeni yetişen neslin kültüre bağlılığının arttırılması için kültür devamlılığını sağlayacak işletme sayısının arttırılmasını istedi.

Memleket Partisi Kırşehir İl Başkanı Gülay Baltalık, şehirde misafirlerin abdal kültürüyle ağırlanmasını ve yeni işletmeler ile organizasyonlar yapıp kültürel devamlılığa katkı sunulması gerektiğini söyledi. Baltalık açıklamasında, "Abdal kültürü destekleri için şehirde bu kültürü anlatacak işletme sayısının artmasının önemine inanıyoruz. Abdal kültürünün yaşatılması ve tanıtılması için şehirdeki işletmelerin bu kültürü yansıtacak faaliyetlerde bulunmaları büyük bir önem taşır. Belediye, Valilik, STK'lar herkes üzerine düşen görevi yerine getirerek şehrin girişinde şehrin merkezinde ve şehrin çıkışında sadece bu kültüre ait işletmeler önemli. Kırşehir'de şehir dışından gelen birisinin geçmişle gelecek arasında köprü kurmasını sağlayacak hizmetlere kapı aralamak gerekir. Şehirdeki işletmelerin Abdal kültürüne destek olmalarının, kültürel zenginliğin korunması ve tanıtılmasına katkı sağlayacağını biliyoruz" dedi.

Baltalık, ayrıca politik amaçlar dışında kültürün mimarı Neşet Ertaş ve babası Muharrem Ertaş'ın ölüm yıl dönümlerinde anılmalarının destekleyici çalışmalardan uzak olduğunu ve köprü olacak işlerin şehre acilen kazandırılması gerektiğini ifade etti. - KIRŞEHİR