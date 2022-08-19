Bakan Özer: Doğal gaza erişimi olup, dönüşümü yapılmamış okul kalmayacak (3) - Son Dakika
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Bakan Özer: Doğal gaza erişimi olup, dönüşümü yapılmamış okul kalmayacak (3)

19.08.2022 19:18
Bakan Özer: Doğal gaza erişimi olup, dönüşümü yapılmamış okul kalmayacak (3)

'KISA SÜREDE 520 KÖY OKULUNU YAŞAM MERKEZİ'NE DÖNÜŞTÜRDÜK'Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Avanos Üçkuyu İlkokulu Köy Yaşam Merkezi açılışına katıldı.

'KISA SÜREDE 520 KÖY OKULUNU YAŞAM MERKEZİ'NE DÖNÜŞTÜRDÜK'

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Avanos Üçkuyu İlkokulu Köy Yaşam Merkezi açılışına katıldı. Bakan Özer, "İstedik ki köylerimizde çocuklarımız taşımalı eğitimle değil bulundukları noktada ilkokul eğitimini alsınlar. Onun için yönetmeliği değiştirdik. Tüm Türkiye'deki köy okullarımız istenmesi durumunda öğrenci sayısına bakılmaksızın açılabilecek ve çocuklarımız oradan eğitim hizmeti alabilecek. Yine köylerde anaokulu açılması ile ilgili 10 öğrenci sayısını 5'e düşürdük. Sadece bu adımımızda 1800 köyümüzde 20 bin yavrumuz köy anaokullarıyla buluştular" dedi.Bakan Özer, anaokullarının yanı sıra köylere halk eğitim merkezleri de açmak için çalışma başlattıklarını belirterek, "Tarım ve Orman Bakanlığı ile birlikte hareket  ederek 3 binin üzerinde  farklı kursu buradaki vatandaşlarımıza getirelim istedik. Samsun'da başlatmış olduğumuz bu proje adım adım Türkiye'nin her noktasına yayılmaya başladı. Bugün ilk defa rakam vereceğim. Şu ana kadar kısa sürede 520 köy okulunu köy yaşam merkezine dönüştürmüş bulunuyoruz. 2022-2023  eğitim öğretim yılının başlangıcına kadar bu rakamı bine çıkartacağız." ifadelerini kullandı.

Ahmet KORKMAZER/NEVŞEHİR,


YORUMLAR
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Bakan Özer: 2022'nin sonuna kadar ülkemize 3 bin yeni anaokulu kazandıracağız Bakan Özer: 2022'nin sonuna kadar ülkemize 3 bin yeni anaokulu kazandıracağız
Kaynak: DHA

Mahmut Özer, Ziya Selçuk, Türkiye, Avanos, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Bakan Özer: Doğal gaza erişimi olup, dönüşümü yapılmamış okul kalmayacak (3) - Son Dakika

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