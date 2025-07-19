Kız Çocukları İçin Politika Çalıştayı

BEŞİKTAŞ Belediyesi ve İBB iş birliğiyle, kız çocuklarının eşit, adil ve güvenli bir yaşam kurmasına katkı sağlayacak yeni politikaların belirlenmesi amacıyla Kız Çocuk Odaklı Politika ve Tasarım Çalıştayı gerçekleştirildi. Ortaköy'deki Tarihi Kethüda Hamamı'nda düzenlenen çalıştayda, uzman sunumlarının yanı sıra katılımcıların görüş ve önerilerini paylaştığı tematik masa çalışmaları da gerçekleştirildi.

Beşiktaş Belediyesi Başkan Vekili Rasim Şişman, çalıştayda yaptığı konuşmada, bu sürecin bir parçası olmaktan gurur duyduklarını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Kız çocukları için atılan her adım bana Prof. Dr. Türkan Saylan'ı hatırlatıyor. Hayatını bilime adamış, Beşiktaş'ta yaşamış bir cumhuriyet aydını olarak onun izinden yürümek bizim için sadece bir onur değil, aynı zamanda önemli bir sorumluluktur. Bu çalıştayın Beşiktaş'ta gerçekleşmesi de bu nedenle ayrı bir önem taşıyor. Kız çocuklarının eğitime, sağlığa, dijital dünyaya, güvenli yaşam alanlarına ve karar alma süreçlerine katılması sadece bireysel bir hak meselesi değil; aynı zamanda toplumsal dönüşüm meselesidir. Onların bugün karşılaştığı sorunlar, meselelerin neresinde eksik kaldığımızı da açıkça gösteriyor. Her bir kız çocuğunun eğitimi ve hayalleriyle toplumu dönüştürme gücüne sahip olduğunu biliyoruz. Yerel yönetimler olarak bizler elimizi taşın altına koymaktan geri duramayız. Mahallelerde, okullarda, sosyal yaşamda kız çocuklarının neyle karşılaştığını en yakından gözlemleyen yapılar biziz. Biz bu sorumluluğu taşıyoruz. Kız çocuklarının güçlenmesini ve eşit bir yaşam sürmesini önceleyen hizmet modelleri geliştirmek için var gücümüzle çalışıyoruz."

Toplumsal cinsiyet eşitliği perspektifiyle yapılacak değerlendirmelerin yeni yol haritaları sunacağına inandığını belirten Şişman, "Amacımız sadece korunmaları değil; güçlenmeleri, seslerini duyurmaları, karar alma süreçlerine katılmaları ve haklarının farkında olmalarıdır. Ortak akılla, eşit fırsatlara erişebilecekleri ve kendilerini güvende hissedecekleri yaşam biçimlerini kapsayan yenilikçi ve uygulanabilir modeller geliştirmemiz gerekiyor. Kız çocuklarının ihtiyaçlarını duyan, sorunlarını gören ve çözüm üretmeye samimi şekilde niyet eden siz değerli katılımcıların fikir ve katkıları bu çocukların yaşamlarına doğrudan dokunacaktır. Bu duygularla, İBB Sosyal Hizmetler Daire Başkanı sayın Enif Yavuz Dipşar'a ve emeği geçen herkese teşekkür ediyor, bu çalıştayın hepimiz için yol gösterici olmasını diliyorum" dedi.

İBB Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Enif Yavuz Dipşar ise çalıştaydaki konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"Kız Çocuk Odaklı Politika ve Tasarım Çalıştayı vesilesiyle burada olmaktan çok mutluyuz. Kız çocukları için birlikte yeni politikalar üretmek, birlikte çalışmak ve düşünmek hepimize çok iyi gelecektir. UNICEF verilerine göre, bugün dünyada yaklaşık 120 milyon kız çocuğu okullara erişemiyor. Bu, sadece bireysel bir erişim hakkı ihlali değil; aynı zamanda toplumsal eşitsizliğin en keskin yansımalarından biridir. Türkiye özelinde de 15-17 yaş grubundaki çocukların yaklaşık dörtte biri eğitim dışında kalıyor. Özellikle kız çocukları, erken yaşta evlilik ve yoksulluk gibi nedenlerle sistemin dışına itiliyor. Bu tabloyu sadece sayılarla değil; şehrimizin sokaklarında, dijital platformlarda ve sosyal medyada her gün deneyimliyoruz. Bu çalıştayı Beşiktaş Belediyesi'nin çok değerli katkılarıyla gerçekleştiriyoruz. Buradan çıkacak sonuçlarla önemli adımlar atacağımıza ve geleceğin sosyal politikalarını belirlerken sizlerin katkısıyla önemli projeleri hayata geçireceğimize inanıyorum."

Ortaköy Tarihi Kethüda Hamamı'nda gerçekleşen çalıştay, masa sunumları ve grup değerlendirmelerinin ardından, kız çocuklarının güçlenmesini hedefleyen somut adımlar içeren bir yol haritasının oluşturulmasıyla sona erdi.