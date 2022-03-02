Kızılay Biga Şube Başkanı Başer güven tazeledi - Son Dakika
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Kızılay Biga Şube Başkanı Başer güven tazeledi

02.03.2022 11:26
Kızılay Biga Şube Başkanı Başer güven tazeledi

Kızılay Biga Şubesi Olağan Genel Kurulunda mevcut Başkan Erdoğan Başer güven tazeleyerek, yeniden başkan seçildi.

Kızılay Biga Şubesi Olağan Genel Kurulunda mevcut Başkan Erdoğan Başer güven tazeleyerek, yeniden başkan seçildi.

Kızılay Biga Şubesi'nin Olağan Genel Kurulu, yönetim kurulu üyeleri ve Kızılay gönüllülerinin katılımıyla, Çiçeklidede sosyal tesislerinde gerçekleştirildi. Kongrede, mevcut Başkan Erdoğan Başer güven tazeleyerek şube başkanlığına seçildi. Göreve geldikleri andan bugüne kadar Kızılay'ı iyi şekilde tanıtmaya çalıştıklarını dile getiren Başer, "Her yıl olduğu gibi bu yılda faaliyetlerimizi anlatmaya çalışacağız. Ramazan ayı içerisinde nakdi şartlı bağışlar ve market önlerinde stantlar kurarak aynı bağışlar ile erzak paketleri hazırlanacak. Erzakların dağıtılması konusunda gönüllüler ve ilgililerin yanı sıra, özellikle üyelerimizin tavsiyeleri doğrultusunda ihtiyaç sahiplerine her yıl olduğu gibi ulaştırılacak. Genel Merkez kurban kampanyasını açıkladıktan sonra şehrimizde vekaletle kurban kesimi ile kurban ibadetini yapmak isteyenlere ulaşarak bağışları arttırmayı hedeflemekteyiz. Ayrıca, kurban organizasyonu sonrası tarafımıza gelen konserve kavurmalarının dağıtımını hassasiyetle gerçekleştireceğiz" dedi.

Divan Başkanlığını Sıtkı Yağan'ın yaptığı Olağan Genel Kurula; Biga Kaymakamı Erdinç Dolu, Biga Belediye Başkan Yardımcısı Sıtkı Keçeci ve Biga Kent Konseyi Başkanı Metin Tatlı katıldı. - ÇANAKKALE

Kızılay Biga Şube Başkanı Başer güven tazeledi
Kızılay Biga Şube Başkanı Başer güven tazeledi

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Kızılay, Biga, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Kızılay Biga Şube Başkanı Başer güven tazeledi - Son Dakika


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