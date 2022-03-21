Kızılay yönetimi gençlerle kahvaltıda buluştu - Son Dakika
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Kızılay yönetimi gençlerle kahvaltıda buluştu

21.03.2022 16:49
Kızılay yönetimi gençlerle kahvaltıda buluştu

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Kızılay Şube Başkanı Kürşat Yağız ve yönetim kurulu üyeleri Kızılay gönüllüsü gençlerle kahvaltıda biraraya geldi.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Kızılay Şube Başkanı Kürşat Yağız ve yönetim kurulu üyeleri Kızılay gönüllüsü gençlerle kahvaltıda biraraya geldi.

Kızılay Kdz. Ereğli Şube Başkanı Kürşat Yağız, yönetim kurulu üyeleri Şakir Bayram ve Ramazan Toprak ile birlikte Kızılay gönüllüsü gençlerle buluştu. Keleşler Park Otel'de gerçekleşen sabah kahvaltında Kızılay Kdz. Ereğli Şube Başkanı Kürşat Yağız, Kızılay'ın bölgemizde önümüzdeki dönemde daha etkin ve efektif bir çalışma içerisinde olacağını belirterek, bu noktada gençlere daha fazla önem vereceklerini ifade etti. Kızılay'ın bir iyilik hareketi olduğunu belirten Yağız, bu iyilik hareketine herkesin desteğini beklediklerini söyledi. Kahvaltıya katılan gençlere teşekkür eden Yağız, bu tür etkinliklerin önümüzdeki süreçte sık sık gerçekleştirileceğini belirtti. - ZONGULDAK

Kızılay yönetimi gençlerle kahvaltıda buluştu
Kızılay yönetimi gençlerle kahvaltıda buluştu
Kızılay yönetimi gençlerle kahvaltıda buluştu
Kızılay yönetimi gençlerle kahvaltıda buluştu
Kızılay yönetimi gençlerle kahvaltıda buluştu
Kızılay yönetimi gençlerle kahvaltıda buluştu

YORUMLAR
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Şakir Bayram, Zonguldak, Kızılay, Ereğli, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Kızılay yönetimi gençlerle kahvaltıda buluştu - Son Dakika


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