KKM'nin Payı Düşerken TL Mevduat Artıyor

Politika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: "29 Kasım tarihli verilere göre KKM'nin toplam mevduat içindeki payı geçen yıl en yüksek seviyesi olan yüzde 26,2 oranından yüzde 6,6'ya gerilerken Türk Lirası mevduatın payı yüzde 57,3'e yükselmiştir. Mevduat dolarizasyonu ise yüzde 36,1'e gerileyerek 2015'ten bu yana en düşük seviyesine inmiştir." - ANKARA