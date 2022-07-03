Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi'nden yapılan açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanımız Derviş Eroğlu, yüksek tansiyona bağlı şikayetleri nedeniyle hastanemizde önlem amaçlı gözlem altına alınmıştır. Sayın Eroğlu'nun sağlık durumu ile ilgili endişe oluşturacak bir durum bulunmamaktadır" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: İHA

Derviş Eroğlu, Kıbrıs, Politika, Son Dakika

Son Dakika › Politika › KKTC 3. Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu tedavi altına alındı - Son Dakika

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