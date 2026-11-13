KKTC 43'üncü kuruluş yıl dönümünü ülkenin ilk otizm merkezinde kutladı - Son Dakika
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KKTC 43'üncü kuruluş yıl dönümünü ülkenin ilk otizm merkezinde kutladı

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KKTC 43\'üncü kuruluş yıl dönümünü ülkenin ilk otizm merkezinde kutladı
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KKTC'nin 43'üncü kuruluş yıl dönümü, ülkenin ilk otizm merkezi Taşker Otizm Merkezi'nde kutlandı. Özel ihtiyaçlı çocukların dans, folklor ve şiir gösterileri sunduğu törende Bakan Oğuzhan Hasipoğlu, devletin gerçek gücünün insanına verdiği değerle ortaya çıktığını söyledi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) 43'üncü kuruluş yıl dönümü kutlamaları kapsamında Mehmet ve Nazife Taşker Otizm Merkezi'nde düzenlenen törende özel ihtiyaçlı çocuklar dans, folklor ve şiir gösterileri sundu. Törene katılan KKTC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu, "Devletin gerçek gücü insanına verdiği değerle ortaya çıkar" dedi.

KKTC'de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Sosyal Hizmetler Dairesi'ne bağlı Mehmet ve Nazife Taşker Otizm Merkezi'nde KKTC'nin yaklaşan 43'üncü kuruluş yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi. Ülkenin ilk otizm merkezi olma özelliğini taşıyan ve iki ay önce hizmete açılan merkezde gerçekleştirilen etkinliğe özel ihtiyaçlı çocuklar, gençler ve aileleri katıldı. Cumhuriyet coşkusunun yaşandığı törende özel ihtiyaçlı çocuklar dans ve folklor gösterileri sunarken, şiir dinletileriyle de kutlamalara renk kattı. Çocukların performansları katılımcılardan büyük beğeni topladı.

Etkinlik kapsamında düzenlenen Kıbrıs Günü'nde kurulan stantlarda ise Kıbrıs Türk kültürüne özgü yiyecekler, gelenekler ve kültürel değerler tanıtıldı.

Hasipoğlu: "Devletin gerçek gücü insanına verdiği değerle ortaya çıkar"

Törene katılan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu, KKTC'nin 43'üncü kuruluş yıl dönümünü kutlayarak Kıbrıs Türk halkının özgürlük ve egemenlik mücadelesinin önemine dikkat çekti. Cumhuriyetin büyük fedakarlıklar ve mücadeleler sonucunda kurulduğunu belirten Hasipoğlu, KKTC'nin yaşatılmasının ve gelecek nesillere aktarılmasının herkesin ortak sorumluluğu olduğunu ifade etti. Bir devletin gücünün yalnızca kurumları, ekonomisi veya fiziki yatırımlarıyla ölçülemeyeceğini vurgulayan Hasipoğlu, devletin gerçek gücünün insanına verdiği değerle, özellikle desteğe ihtiyaç duyan bireylere sunduğu imkanlarla ortaya çıktığını kaydetti.

"Özel ihtiyaçlı bireyler toplumun ayrılmaz bir parçasıdır"

İki ay önce açılışını gerçekleştirdikleri ülkenin ilk otizm merkezinde Cumhuriyet'in 43'üncü kuruluş yıl dönümünü kutlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Hasipoğlu, merkezin özel ihtiyaçlı bireylerin gelişimine, toplumsal yaşama katılımına ve ailelerinin desteklenmesine önemli katkılar sağlayacağını söyledi.

Özel ihtiyaçlı bireylerin toplumun ayrılmaz bir parçası olduğunu belirten Hasipoğlu, bu bireylerin yeteneklerini geliştirebilecekleri, kendilerini ifade edebilecekleri ve eşit fırsatlara sahip olabilecekleri ortamlar oluşturmanın devletin temel sorumlulukları arasında bulunduğunu vurguladı.

Konuşmasının ardından etkinlik alanındaki stantları ziyaret eden Hasipoğlu, özel ihtiyaçlı çocuklar ve gençlerle sohbet ederek birlikte vakit geçirdi.

Kaynak: İHA
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