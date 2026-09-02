KKTC açıklarında batan gemi 550 metre derinlikte bulundu, arama sürüyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

KKTC açıklarında batan gemi 550 metre derinlikte bulundu, arama sürüyor

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

KKTC Başbakanı Ünal Üstel, Pazar günü Girne açıklarında batan Filiz Jet isimli geminin TCG Alemdar'ın desteğiyle yaklaşık 550 metre derinlikte tespit edildiğini açıkladı. Kayıp 20 kişi için arama çalışmaları 24 saat esasıyla devam ederken, geminin çevresinde robotlarla görüntüleme yapılıyor.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel, Girne açıklarında arama çalışmalarına katılan TCG Alemdar'ın desteğiyle batan geminin yerinin tespit edildiğini bildirdi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel, Pazar günü Girne açıklarında batan katamaran tipi yolcu gemisini ve kayıp 20 kişiyi arama çalışmalarına ilişkin açıklama yaptı. Türk Deniz Kuvvetleri'ne bağlı TCG Işın'ın dün yaptığı çalışmalar sonucunda bir noktanın belirlendiğini belirten Ünal Üstel, bugün çalışmalara katılan TCG Alemdar'ın desteğiyle geminin yerinin tespit edildiğini açıkladı. Geminin yaklaşık 550 metre derinlikte bulunduğunu ifade eden KKTC Başbakanı Üstel, robotlarla geminin çevresinde görüntüleme çalışmaları yürütüldüğünü belirtti.

Derinlik nedeniyle görüntüleme ve arama kurtarma çalışmalarının çok zor şartlarda sürdüğünü söyleyen KKTC Başbakanı Ünal Üstel, ekiplerin büyük özveri ve fedakarlıkla çalışmalarına devam ettiğini ifade etti. Çalışmaların akşam saatlerine doğru belirli bir noktaya ulaşmasının beklendiğini kaydeden Üstel, elde edilecek bilgiler doğrultusunda kayıp yakınları ve kamuoyunun yeniden bilgilendirileceğini söyledi.

Ailelerin yaşadığı acının tüm toplumun acısı olduğunu ifade eden Ünal Üstel, "Acımız büyük. Acımızın tarifi zor. Ailelerin acıları bizim acımız, onların acıları hepimizin acısı" ifadelerini kullandı.

"Görüntüleme ve arama çalışmaları 24 saat esasıyla devam ediyor"

Öte yandan KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman da gemiye ulaşıldığını doğruladı. KKTC Cumhurbaşkanı, "Gemiye ulaşıldı. Görüntüleme ve arama çalışmaları 24 saat esasıyla devam ediyor. Aralıksız biçimde devam edecek" açıklamasını yaptı. Erhürman, TCG Alemdar'ın TCG Işın'la aynı teknolojiye sahip olduğunu belirtti.

Gemi Pazar günü batmıştı

Girne-Taşucu seferini yapan Filo Jet isimli katamaran tipi yolcu gemisi, pazar günü öğle saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle batmıştı. Gemide bulunan 267 kişiden 239'u kurtarılmış, 8 kişi hayatını kaybetmişti. Yetkililer, 20 kişinin ise kayıp olduğunu bildirmişti. Türkiye, arama çalışmalarına destek amacıyla bölgeye 3 uçak, 4 insansız hava aracı (İHA), 6 helikopter, 4 sahil güvenlik botu, 1 hücumbot, 1 fırkateyn, 1 büyük karakol gemisi ve Sualtı Taarruz Komandolarını (SAT) göndermişti.

Kaynak: İHA

Ünal Üstel, Acil Durum, Politika, Kıbrıs, Ulaşım, Pazar, Son Dakika

Son Dakika Politika KKTC açıklarında batan gemi 550 metre derinlikte bulundu, arama sürüyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
12. kattan düşen Ecrin’i hayatta tutan hayali gerçek oldu 12. kattan düşen Ecrin'i hayatta tutan hayali gerçek oldu
Ankara’da film gibi olay: Eşeğe araç muamelesi yapıldı Ankara’da film gibi olay: Eşeğe araç muamelesi yapıldı
Önce liderini aldı şimdi petrolünü ABD, Venezuela’nın rezervlerini 100 yıl kontrol edecek Önce liderini aldı şimdi petrolünü! ABD, Venezuela'nın rezervlerini 100 yıl kontrol edecek
Suriye’nin İdlib ilinde mühimmat yüklü aracın patlaması sonucu 5 kişi öldü Suriye'nin İdlib ilinde mühimmat yüklü aracın patlaması sonucu 5 kişi öldü
Sen misin Şi’ye yaklaşan Korumaların müdahalesi sert oldu Sen misin Şi'ye yaklaşan! Korumaların müdahalesi sert oldu
Oosterwolde, sahalara geri dönüş tarihini duyurdu Oosterwolde, sahalara geri dönüş tarihini duyurdu

14:36
Ortalık savaş alanına döndü Kaleci sahaya giren taraftarı yumrukladı
Ortalık savaş alanına döndü! Kaleci sahaya giren taraftarı yumrukladı
14:20
Azerbaycan Manatı coştu İşte Türk Lirası karşısındaki değeri
Azerbaycan Manatı coştu! İşte Türk Lirası karşısındaki değeri
13:52
AK Parti’ye geçen belediyede uyuşturucu şoku 171 kişi pozitif çıktı, başsavcılık harekete geçti
AK Parti'ye geçen belediyede uyuşturucu şoku! 171 kişi pozitif çıktı, başsavcılık harekete geçti
13:06
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan YPG’nin feshine ilk yorum
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan YPG'nin feshine ilk yorum
13:04
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yunanistan girdiği yanlış yoldan dönmeli
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yunanistan girdiği yanlış yoldan dönmeli
13:02
Özel ve Kılıçdaroğlu’nun sıcak selamlaşması
Özel ve Kılıçdaroğlu'nun sıcak selamlaşması
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.09.2026 14:49:46. #7.12#
SON DAKİKA: KKTC açıklarında batan gemi 550 metre derinlikte bulundu, arama sürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement