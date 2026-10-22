KKTC Başbakanı Üstel, 2027\'de üniversite harçlarını devletin karşılayacağını açıkladı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı ve Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Ünal Üstel, 2027 yılından itibaren KKTC vatandaşı öğrencilere ücretsiz üniversite eğitimi desteği sağlanacağını açıkladı.

KKTC Başbakanı Ünal Üstel, gençlere yönelik yeni eğitim desteğine ilişkin yaptığı açıklamada, Avrupa Birliği (AB) ülkeleri ve Türkiye'deki uygulamaları örnek göstererek KKTC'de de ücretsiz üniversite imkanı sunacaklarını belirtti. Üstel, "Avrupa ve Türkiye'de olduğu gibi gençlerimize ücretsiz üniversite kapısını aralıyoruz. Gençlerimizin eğitimine destek olmak, ailelerimizin omuzlarındaki yükü hafifletmek için yeni dönemde ücretsiz üniversite desteğini hayata geçireceğiz" dedi. Uygulamanın 2027 yılında başlayacağını açıklayan Üstel, "2027 yılında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılacak sınavla KKTC üniversitelerine yerleşen KKTC vatandaşı öğrencilerimizin üniversite harçlarının tamamını devlet olarak karşılayacağız" ifadelerini kullandı. Üstel, halen üniversitelerde öğrenim gören, not ortalaması 3,00 ve üzeri olan KKTC vatandaşı öğrencilerin de destekten yararlanacağını bildirdi.

"Ailelerimizin omuzlarındaki yükü hafifleteceğiz"

Üniversite harçlarının aile bütçeleri üzerinde oluşturduğu ekonomik yüke dikkat çeken Üstel, "Çocuklarını okutmak için fedakarlık yapan anne ve babaların çabasını biliyoruz. Her dönem ödenen üniversite harçlarının aile bütçesinde oluşturduğu yükü görüyoruz. Bu yükü paylaşacak, gençlerimizin eğitim yolculuğunda hem kendilerinin hem de ailelerinin yanında olacağız" dedi. Gençlerin ekonomik kaygılardan uzak bir şekilde eğitimlerine devam etmelerini hedeflediklerini belirten Üstel, "Gençlerimiz maddi kaygılarının azaldığı şartlarda derslerine odaklansın, eğitimlerini kendi ülkelerinde sürdürsün, geleceğe güvenle hazırlansın istiyoruz" ifadelerini kullandı. Üstel, açıklamasını "Çünkü gençlerimizin eğitimine yapılan her destek, ülkemizin geleceğine yapılan yatırımdır" sözleriyle tamamladı.