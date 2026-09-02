KKTC Başbakanı Üstel, Bakan Arıklı'yı görevden aldı
KKTC Başbakanı Ünal Üstel, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı'nın görevden alındığını açıkladı. Bu karar, hükümetteki kabine değişikliği olarak kayıtlara geçti.
KKTC Başbakanı Ünal Üstel, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı'nın görevden alındığını açıkladı.
Kaynak: İHA
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