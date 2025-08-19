KKTC Başbakanı Üstel: "Evlatlarımız yalnızca KKTC adına değil, Türkiye Milli Takımı altında da mücadele etmekte"

KKTC Başbakanı Ünal Üstel Lefkoşa Jimnastik Salonu'nun açılışında yaptığı konuşmada, "Jimnastik salonumuzda çalışacak evlatlarımız yalnızca KKTC adına değil, Türkiye Milli Takımı altında da mücadele etmekte; uluslararası yarışmalarda dereceler kazanarak bizleri gururlandırmaktadır" dedi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) spor yatırımları toplu açılış töreni ile hizmete girdi. Lefkoşa Jimnastik Salonu'nun açılış törenine Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, KKTC Başbakanı Ünal Üstel, Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, KKTC Başbakanlık Müsteşarı Hüseyin Cahitoğlu, bakanlar, milletvekilleri, bürokratlar, Cimnastik Federasyonu yetkilileri, sporcular ve aileleri katıldı.

KKTC Başbakanı Ünal Üstel, Lefkoşa Jimnastik Salonu'nun açılışına katılarak önemli mesajlar verdi. Üstel konuşmasında, "Hükümete geldiğimiz gün halkımıza ne söz verdiysek hepsini birer birer yerine getiriyoruz. Yarım kalan proje bırakmadık, altyapı çalışması bırakmadık. Çocuklarımızın, gençlerimizin ihtiyaç duyduğu alanlara öncelik verdik" dedi.

"Ambargolara rağmen gençlerimiz bayrağımızı dalgalandırıyor"

Başbakan Üstel, gençlerin ambargolara rağmen dünyada başarı elde ettiğini belirterek "Bugün, çocuklarımızın ve gençlerimizin vakit geçireceği, spor yapacağı, eğleneceği ve gelecekte KKTC'yi dünyada tanıtacakları güzel bir salonu ülkemize kazandırıyoruz. Gençlerimiz her ne kadar haksız ambargolar altında olsa da, Anavatan Türkiye her daim yanımızdadır. Çocuklarımız kimi zaman bireysel başarılarıyla, kimi zaman federasyonlarımızın çabalarıyla bayrağımızı en uzak coğrafyalarda gururla dalgalandırmaktadır" ifadesini kullandı.

"Gençlerimiz gururumuzdur"

Başbakan Üstel, jimnastik salonunda çalışacak sporculara dikkat çekerek, "Jimnastik salonumuzda çalışacak evlatlarımız yalnızca KKTC adına değil, Türkiye Milli Takımı altında da mücadele etmekte; uluslararası yarışmalarda dereceler kazanarak bizleri gururlandırmaktadır. Onları şimdiden yürekten kutluyorum" dedi.

"2025 gençlerin yılı"

Başbakan Üstel, konuşmasında 2025 yılını "Gençlerin Yılı" ilan ettiklerini hatırlatarak "Gençlerimiz için bu ülkede kalması için, toprağın tırnaklarını geçirmesi için her türlü fedakarlığı yapıyoruz. Önce ev sahibi olmaları için yeni açılımlar yapıyoruz. Gençliğe, spora, sağlıklı yaşama tarihte görülmemiş yatırımlar yapıyoruz. Spora ayırdığımız bütçeyi Cumhuriyet tarihinin en yüksek seviyesine çıkardık. Bu kaynağı tesisleşmeye, yeni spor alanları kazandırmaya ve gençlerimizin gelişimine ayırıyoruz" dedi.

"Anavatan Türkiye her daim yanımızda"

Üstel, Türkiye'nin desteğine de vurgu yaparak "Her ne kadar ekonomik şartlar sınırlı olsa da Anavatanımız Türkiye Cumhuriyeti ile en üst düzeyde yaptığımız iş birliği sayesinde istediğimiz projeleri hayata geçiriyoruz. Başta Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'a ve hükümetine teşekkür ederim" ifadesini kullandı.

"Tesisler geleceğe yatırımdır"

Birden fazla spor tesisinin eş zamanlı açıldığını hatırlatan Başbakan Üstel, "Bugün yalnızca jimnastik salonunu değil; futbol sahası ve diğer spor alanlarını da hizmete açmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu yatırımlar yalnızca spor yatırımı değil; gençlerimizin geleceğine, ülkemizin sporuna ve KKTC'nin dünyada tanınmasına yapılan tarihi yatırımlardır. Bu tesislerimizin KKTC'ye, halkımıza ve özellikle gençlerimize hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı. - LEFKOŞA