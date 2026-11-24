Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı (GKK) personelinin mali ve özlük haklarına yönelik kapsamlı düzenlemeleri açıklayarak, devlet ve halka fedakarca hizmet eden hiçbir personelin emeğinin karşılıksız kalmayacağını vurguladı.

KKTC Başbakanı ve Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Ünal Üstel, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı personelinin mali ve özlük haklarının iyileştirilmesine yönelik yürütülen çalışmalar hakkında yazılı açıklamada bulundu. KKTC'nin güvenliğinin, huzurunun ve egemenliğinin teminatı olan Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı mensuplarının haklarının korunmasının devletin temel sorumluluklarından biri olduğunu belirten Üstel, "Bizim için esas olan, devletimize ve halkımıza fedakarca hizmet eden hiçbir personelimizin emeğinin karşılıksız kalmaması, geçmiş hizmetlerinin göz ardı edilmemesi ve haklarının adil bir şekilde korunmasıdır" dedi.

Cumhuriyet Meclisi'nin açılmasıyla birlikte gündeme gelecek ilk yasal düzenlemenin bedelli askerlik konusunda olacağını belirten Üstel, ikinci düzenlemenin ise eşdeğer mal hak sahiplerinin uzun yıllardır çözüm bekleyen sorunlarına yönelik olacağını bildirdi. Verilen sözlerin arkasında olduklarını vurgulayan Üstel, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı personelinin mali ve özlük haklarında da tarihi nitelikte adımlar attıklarını ifade etti.

Askeri personelin ödenekleri asgari ücrete endekslenecek

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı Mali Tüzüğü'nün güncellendiğini açıklayan Üstel, iş güçlüğü ve görev riski ödeneklerinin önemli bir bölümünün yürürlükteki asgari ücret esas alınarak yeniden düzenlendiğini bildirdi. Üstel, muvazzaf subay ve astsubaylara asgari ücretin yüzde 25'i, mukaveleli erbaş ve erlere yüzde 30'u, askeri memurlara yüzde 20'si, sözleşmeli personel ve işçilere ise yüzde 10'u oranında genel iş güçlüğü ödeneği verilmesinin öngörüldüğünü kaydetti. Belirlenen koşulları karşılayan birlik komutanlarına asgari ücretin yüzde 20'si, birlik astsubaylarına yüzde 15'i, bot ve gemilerde görev yapan personele ise yüzde 25'i oranında iş güçlüğü ödeneği öngörüldüğünü belirten Üstel, komando, özel kuvvetler ve diğer ihtisas alanlarında görev yapan personelin mali haklarının da yeniden düzenlendiğini ifade etti.

Mayın ve patlayıcı madde imha görevlerinde bulunan personel için asgari ücretin yüzde 25'i, insansız hava araçları timlerinde görev yapan uygun personel için ise yüzde 20'si oranında ödenek öngörüldüğünü aktaran Üstel, uçuş ve görev ekibi personeline yüzde 80, pilotlara ise hizmet yıllarına bağlı olarak yüzde 150 ile yüzde 450 arasında aylık iş güçlüğü ödeneği verilmesinin öngörüldüğünü açıkladı.

Erenköy ve Pile'de görev yapan personele yüzde 50'ye varan tazminat

Erenköy ve Pile'de görev yapan personelin mahrumiyet bölgesi tazminatlarının da yeniden düzenlendiğini belirten Üstel, muvazzaf ve yedek subaylar, astsubaylar, mukaveleli erbaş ve erler ile sivil personel için asgari ücretin yüzde 50'sinin, mükellef onbaşı ve erler için yüzde 25'inin, mükellef çavuşlar için ise yüzde 10'unun esas alınacağını bildirdi. Üstel, söz konusu tazminatların personelin bölgede fiilen görev yaptığı gün sayısına göre hesaplanacağını kaydetti.

Türkiye'nin askeri ve sivil eğitim kurumlarında öğrenim gören askeri öğrencilerin harçlıkları, ulaşım hakları ve eğitim giderlerinin de yeniden düzenlendiğini belirten Üstel, seferberlik görevlerine katılan personelin yolluk ödemelerine ilişkin çalışmaların da gerçekleştirildiğini ifade etti.

Askeri personelin emeklilik haklarında yeni düzenleme

Mukaveleli er ve erbaşların emeklilik yaşı ve emeklilik koşullarına ilişkin uzun yıllardır yaşanan sorunların giderilmesi için yasal çalışmaların sürdüğünü açıklayan Üstel, muvazzaf subay ve astsubayların daha önce mukaveleli statüde geçirdikleri fiili hizmet sürelerinin emeklilik işlemlerinde dikkate alınmasına yönelik düzenlemeler yapılacağını bildirdi. Harp okulları ve astsubay meslek yüksekokullarında geçirilen eğitim sürelerinin de emeklilik ve hizmet süresi bakımından değerlendirilmesine yönelik çalışmalar yürütüldüğünü belirten Üstel, geçmiş hizmet sürelerinden kaynaklanan mağduriyetlerin giderilmesinin amaçlandığını kaydetti. Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı personelinin her kademede haklarını korumaya devam edeceklerini vurgulayan Üstel, "Bizim için önemli olan, söylenen sözler değil, yerine getirilen vaatlerdir" dedi.