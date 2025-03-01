Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yeni atama kararları yayımlandı. Kararlara göre, yedi ülkedeki büyükelçiliklere yeni atamalar yapıldı.
Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti (KKTC) Büyükelçisi Yasin Ekrem Serim merkeze çekildi. Serim'in yerine KKTC Büyükelçiliğine Ali Murat Başçeri atandı.
Öte yandan Hindistan Büyükelçiliğine Ali Murat Ersoy, İtalya Büyükeçliğine Elif Çomoğlu, Singapur Büyükelçiliğine Sadık Arslan, Panama Büyükelçiliğine Armağan İnci Ersoy, Laos Demokratik Halk Cumhuriyeti Büykelçiliğine Oya Yazar, Kırgız Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Mekin Mustafa Kemal Ökem atandı.
Yemen Büyükelçisi Mustafa Pulat ise merkeze alındı.
Son Dakika › Politika › KKTC Büyükelçiliği'ne Ali Murat Başçeri atandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (1)