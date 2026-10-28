KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman, iki komutanla görüşüp plaket takdim etti - Son Dakika
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KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman, iki komutanla görüşüp plaket takdim etti

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KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman, iki komutanla görüşüp plaket takdim etti
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KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman, iki komutanla görüşüp plaket takdim etti
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KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman, Lefkoşa'da Korgeneral Ertan İnaltekin ve Tümgeneral Şükrü Bilir'e makamlarında ziyaret gerçekleştirdi. Erhürman, ziyaretlerde askeri törenle karşılandı ve şeref defterlerini imzaladı; karşılıklı plaket takdimi yapıldı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Ertan İnaltekin'i ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Şükrü Bilir'i makamlarında ziyaret etti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman Lefkoşa'da askeri yetkililerle bir araya geldi. Erhürman, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Ertan İnaltekin'i ziyaret etti. Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı'ndaki görüşme öncesinde askeri törenle karşılanan KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri şeref defterini imzaladı. Ziyaret kapsamında Tufan Erhürman ile Korgeneral İnaltekin arasında plaket takdimi gerçekleştirildi.

Erhürman'dan Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Bilir'e ziyaret

KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Şükrü Bilir'i de makamında ziyaret etti. Erhürman, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı'na gerçekleştirdiği ziyarette Tümgeneral Şükrü Bilir tarafından askeri törenle karşılandı. KKTC Cumhurbaşkanı, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı şeref defterini imzaladı. Erhürman ile Tümgeneral Bilir arasında gerçekleştirilen görüşmenin ardından karşılıklı plaket takdiminde bulunuldu.

Kaynak: İHA
KorgeneralPolitikaKıbrısGüncelSon Dakika

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