KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir araya geldi - Son Dakika
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Politika

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir araya geldi

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türk Devletleri Teşkilatı Devlet Başkanları Gayriresmi Zirvesi'ne katılmak üzere Azerbaycan'a geldi. Tatar, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüşerek, ulaşım, iletişim, iklim eylemi gibi konuların yanı sıra iki ülke arasındaki işbirliği ve dostluk ilişkilerini ele aldı. Tatar ve Aliyev, gerçekleştirilecek gayriresmi zirvenin Türk dünyasının gelişimine ve birliğine hizmet edeceğine dikkat çekti.

05.07.2024 18:36
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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türk Devletleri Teşkilatı Devlet Başkanları Gayriresmi Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği Azerbaycan'da Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir araya geldi.

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar Azerbaycan'a geldi. Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Devlet Başkanları Gayriresmi Zirvesi'ne katılmak üzere Şuşa kentine gelen Tatar, temasları çerçevesinde Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüştü.

Liderler görüşmede ulaşım, iletişim ve iklim eylemi gibi konuların yanı sıra iki ülke arasındaki işbirliği, Azerbaycan Milli Meclisi'nde KKTC ile dostluk grubunun kurulması ve Azerbaycan Kültür Günleri'nin KKTC'de düzenlenmesi gibi konuları ele aldı.

Türk dünyasının gelişimine hizmet vurgusu

TDT'nin gündemindeki konuların devlet başkanları düzeyinde ele alınıp gerçekleştirilmesinin önemli olduğunu vurgulayan Tatar ve Aliyev, Ulaştırma Bağlantısı ve İklim Hareketi ile Sürdürülebilir Bir Gelecek İnşa Etmek" temasıyla gerçekleştirilecek gayriresmi zirve toplantısının Türk dünyasının gelişimine ve birliğine hizmet edeceğine dikkat çekti.

Tatar, davetinden ötürü Aliyev'e teşekkür ederek, KKTC'nin Türk Devletleri Teşkilatı'nda gözlemci statüsü almasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Karabağ Beyannamesi'nin önemine de vurgu yapan Tatar, Azerbaycan'ın KKTC'ye gösterdiği dostluk ve destek için teşekkürlerini iletti. - ŞUŞA

Kaynak: İHA

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