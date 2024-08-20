KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Gazileri ve İş İnsanlarıyla Toplantı Sonrası Konuştu
ZONGULDAK KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Gazileri ve İş İnsanları ile gerçekleştirdiği toplantının ardından konuştu. Toplantıda Kıbrıs sorunu ve ekonomik işbirliği konuları ele alındı. Tatar, Kıbrıs Türk halkının haklarını korumak için mücadele edeceklerini vurguladı.
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21.08.2024 15:01:35. #1.13#
SON DAKİKA: KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Gazileri ve İş İnsanlarıyla Toplantı Sonrası Konuştu - Son Dakika
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