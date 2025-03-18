KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: "Resmi görüşmelerin yeniden başlayabilmesi için egemen eşitlik ve eşit statü olmalı" - Son Dakika
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Politika

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: "Resmi görüşmelerin yeniden başlayabilmesi için egemen eşitlik ve eşit statü olmalı"

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: "Resmi görüşmelerin yeniden başlayabilmesi için egemen eşitlik ve eşit statü olmalı"

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, "Resmi görüşmelerin yeniden başlayabilmesi için egemen eşitlik ve eşit statü olmalı, bu olmaksınız devam edemeyiz" dedi.

18.03.2025 21:45
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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, "Resmi görüşmelerin yeniden başlayabilmesi için egemen eşitlik ve eşit statü olmalı, bu olmaksınız devam edemeyiz" dedi.

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, İsviçre'nin Cenevre kentinde düzenlenen genişletilmiş formatlı 5+1 gayriresmi Kıbrıs Toplantısı'nın ardından basın toplantısı düzenledi. Tatar, "Resmi görüşmelerin yeniden başlayabilmesi için egemen eşitlik eşit statü olmalı, bu olmaksınız devam edemeyiz" ifadelerini kullandı.

Dört yeni kapı açılması konusunda mutabık kalındığını söyleyen Tatar, mayınların temizlenmesi konusunda işbirliği içinde çalışılacağını, gençlikle ilgili teknik komite oluşturulacağını söyledi. Tatar, "Ara bölgede güneş enerjisi sistemi oluşturularak kuzeye ve güneye enerji sağlanacak. Mezarlıkların restorasyonu konusunu da konuştuk, bakımları ve restorasyonu yapılacak" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Tatar, aynı formatta bir görüşmenin temmuz sonu yapılması konusunda uzlaşıldığını ve bu konularda yardımcı olması ve bir sonraki toplantıya hazırlık yapılması adına BM Genel Sekreteri'nin kişisel bir temsilci atayacağını belirtti.

"Bu bizim için yeni bir sayfa açılması anlamına geliyor"

Tatar, bu toplantı ile çok daha geniş kapsamlı, yapıcı bir ortamda her iki taraf için daha kalıcı ve sürdürülebilir bir ortam oluşturmaya çalışıldığını kaydederek, "Bu bizim için yeni bir sayfa açılması anlamına geliyor" dedi.

Kıbrıs'ta Kıbrıslı Türkler ve Rumların, çok daha iyisini hak ettiğini vurgulayan Tatar, federal çözümün daha önce tamamlanamadığını ve istenilen noktaya gelinemediğini, dolayısı ile iki tarafın da ortak bir zeminde buluşmadığını kaydetti. Tatar, "Biz Kıbrıslı Türkler olarak federal çözüm yönündeki fikrimiz net. Dolayısı ile biz resmi görüşmelerin ancak egemen eşitlik ve iki devletli bir şekilde yapabileceğimizi söylemiştik. O yüzden 4 sene sonra Cenevre'de yine aynı binada buluştuk ve aynı şeyi söylüyoruz. Özellikle egemen eşitlik ve eşit statü olmaksızın bu anlamda tekrardan müzakerelere devam edemeyeceğiz. Bu konuda Türkiye'nin de desteklerinden dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Fidan'a teşekkür ederim" dedi.

Rum liderin açıklamalarına bakıldığında müzakerelere Crans Montana'da kalındığı yerden devam edebileceği görüşünün savunulduğunun görüldüğünü ifade eden Tatar, "Ama günün sonunda bunun işe yaramadığını ve 50 yıldan beridir aynı şekilde sürdürmeye çalıştığımızı ve ilerleme kaydetmediğimizi söylüyoruz. Bizim burada ümitlerimiz çok yüksek, yeni bir yaklaşımla ve politika ile önümüzdeki adımlarla ilerleyebileceğimize inanıyorum. Ancak bu şekilde başarılı olabiliriz" dedi.

Tatar, çok daha iyi bir işbirliği kültürü oluşturabilmenin, müzakerelerin başlaması ve çözüme kavuşturulması adına bir ihtiyaç olduğunun da altını çizerek, özellikle iki tarafın statü bazında eşit noktada olmamasının doğru olmadığını kaydetti. "Bizim statümüzün de eşit seviyeye getirilmesi gerekir ki müzakerelere adil bir çerçevede başlayabilelim. Sürdürülebilir bir gelecek için bunlara ihtiyaç var dolayısı ile bu gayri resmi görüşmenin önemi için yeni bir önerim var. Kıbrıs İşbirliği Konseyi oluşturmak bizim için önemli" diyen Tatar, bu önerisinin, enerji, elektrik enterkonnekte ağları, yasa dışı göç, yeşil enerji, iklim değişikliği, su kaynakları yönetimi ve depremler gibi konularda ortak çalışmalar yapılmasına imkan vereceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs İşbirliği Konseyi kurulması önerisinin Rum lider Hristodulidis tarafından reddedildiğini de ifade etti. - CENEVRE

Kaynak: İHA

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