KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, TDT Aksakallar Konseyi Başkanı Yıldırım ile görüştü

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım ve beraberindeki heyeti ile yarın açılışı yapılacak Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açılışını yapacağı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde misafirlerini ağırlamaya devam ediyor. Tatar, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım ve beraberindeki heyeti ile bir araya geldi. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, Aksakallar Konseyi Başkanı Yıldırım'a yürüttüğü çalışmalar ve hizmetlerden dolayı duyduğu saygıyı dile getirerek teşekkür etti. Görüşmede KKTC'de yaşanan gelişmelere değinen Tatar, bu doğrultuda Binali Yıldırım'ın hizmetlerinin ve katkılarının inkar edilemez olduğunu ifade etti. Verilen mücadeleler ve çabaların önemine dikkat çeken Tatar, KKTC'deki gelişmelere katkı sunan herkese teşekkürlerini yineledi.

Tatar'dan TEKNOFEST vurgusu

KKTC'nin tanınması ve Kıbrıs Türk halkının mücadelesinde verilen emeklerin önemine vurgu yapan Tatar, KKTC'nin Türk Devletleri Teşkilatı'na gözlemci üye olarak kabul edilmesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katkılarına da değindi. Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi'nin çok kıymetli bir yapıda olduğunu vurgulayan Tatar, Konsey'in önemli bir pozisyonda bulunduğunu belirterek, 17. Toplantısı'nın KKTC'de yapılmasını tarihi bir gelişme olarak değerlendirdi.

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ayrıca, KKTC'de gerçekleşen TEKNOFEST'in, Türkiye Cumhuriyeti'ne teknoloji alanında yön verecek bir havacılık, uzay ve teknoloji festivali olduğunu ifade etti. Bu büyük organizasyonun öncülüğünü yapan Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve emek veren herkese teşekkürlerini sundu.

Son olarak, KKTC'nin yazdığı destan ile bu topraklarda teknoloji rüzgarı estirerek bir cazibe merkezine dönüşmesi temennisinde bulunan Cumhurbaşkanı Tatar, elde edilecek başarının herkesin başarısı olacağını vurguladı. - LEFKOŞA