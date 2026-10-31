KKTC'de YDP'nin LTB Başkan adayının başvurusu 4 dakika gecikmeyle reddedildi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) 6 Aralık'ta yapılacak yerel seçimler öncesinde Yeniden Doğuş Partisi'nin (YDP) Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkan adayı Özkul Haraç'ın resmİ adaylık başvurusu, belirlenen süreden 4 dakika geç yapılması nedeniyle kabul edilmedi.

Edinilen bilgilere göre, belediye başkan adaylarının resmİ başvuru süresi saat 15.30'da sona erdi. YDP'nin LTB Başkan adayı Özkul Haraç ise başvurusunu saat 15.34'te gerçekleştirdi. Başvurunun belirlenen süre içerisinde yapılmadığı gerekçesiyle Haraç'ın adaylık başvurusu kabul edilmedi. Başvurunun reddedilmesinin ardından Yeniden Doğuş Partisi karara itiraz etti. İtirazın mahkemede görüşüleceği öğrenildi. Haraç'ın 6 Aralık'ta gerçekleştirilecek yerel seçimlerde aday olup olamayacağı, mahkemedeki itiraz sürecinin ardından netlik kazanacak.