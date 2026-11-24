KKTC’den Türkiye’ye taziye mesajıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Eskişehir’de eğitim uçuşu sırasında kaza kırıma uğrayan helikopterdeki 5 askerin şehit olması dolayısıyla taziye mesajı yayımladı.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Eskişehir'de eğitim uçuşu sırasında kaza kırıma uğrayan helikopterdeki 5 askerin şehit olması dolayısıyla taziye mesajı yayımladı.
KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu taziye mesajında, "Eskişehir'de eğitim uçuşu sırasında askeri helikopterin düşmesi sonucu 5 askerin şehit olmasından derin üzüntü duydum. Şehitlerimize Allah'tan rahmet; kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ve Türk milletine sabır ile başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.
Kaynak: İHA