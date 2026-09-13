KKTC Meclis Başkanı Öztürkler'den ABD'ye silah ambargosu tepkisi - Son Dakika
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KKTC Meclis Başkanı Öztürkler'den ABD'ye silah ambargosu tepkisi

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KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, ABD'nin GKRY'ye yönelik silah ambargosunun kaldırılması kararını bir yıl daha uzatmasına tepki gösterdi. Öztürkler, silahlanma yarışının bölgede güvensizliği artıracağını belirterek diyalog ve iş birliği çağrısı yaptı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, ABD'nin Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne (GKRY) yönelik silah ambargosunun kaldırılması kararını bir yıl daha uzatmasına tepki göstererek, "Bölgemizin yeni gerilimlere, silahlanma yarışına ve güvensizliği artıracak politikalara değil; diyaloğa, iş birliğine ve karşılıklı saygıya ihtiyacı vardır" dedi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, ABD yönetiminin Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne (GKRY) yönelik silah ambargosunun kaldırılması kararını bir yıl daha uzatmasına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Kararı üzüntüyle karşıladıklarını belirten Öztürkler, Ada'daki hassas dengeleri etkileyebilecek kararların çok yönlü değerlendirilmesi gerektiğini kaydetti.

"İki ayrı halk, iki ayrı demokrasi ve iki ayrı devlet var"

Öztürkler, "Kıbrıs Adası'nda iki ayrı halkın, iki ayrı demokrasinin ve iki ayrı devletin var olduğu gerçeğinin, Ada'ya ilişkin atılacak her adımda göz önünde bulundurulması büyük önem taşımaktadır" ifadelerini kullandı. Kıbrıs Türk halkının haklarını, güvenlik kaygılarını ve hassasiyetlerini dikkate almayan yaklaşımların kalıcı bir uzlaşı ortamına katkı sağlamayacağını vurgulayan Öztürkler, Kıbrıs meselesine ilişkin temasların sürdüğü bir dönemde taraflardan birinin askeri kapasitesini artıracak imkanların genişletilmesinin iki halk arasındaki güveni zedeleme riski taşıdığını belirtti.

KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Öztürkler, "Kıbrıs'ta geleceğe yönelik sağlıklı bir diyalog ancak karşılıklı güveni güçlendiren, taraflar arasındaki dengeyi gözeten ve her iki halkın meşru hak ve çıkarlarına saygı gösteren bir anlayışla mümkün olabilir" dedi.

"Silahlanma yarışına değil, diyaloğa ihtiyacımız var"

GKRY'nin son dönemde artan silahlanma faaliyetlerine işaret eden Öztürkler, bu yöndeki desteklerin yalnızca Ada açısından değil, Doğu Akdeniz'in güvenliği ve istikrarı açısından da olumsuz sonuçlar doğurabileceğini belirtti. Ziya Öztürkler, "Bölgemizin yeni gerilimlere, silahlanma yarışına ve güvensizliği artıracak politikalara değil; diyaloğa, iş birliğine ve karşılıklı saygıya ihtiyacı vardır" açıklamasını yaptı. Ada'daki taraflardan birinin askeri kapasitesini güçlendirecek adımların bölgesel barış ve istikrara hizmet etmeyeceğini savunan Meclis Başkanı, bu tür adımların mevcut güvensizlik ortamını daha da derinleştirebileceğini kaydetti.

"Kıbrıs Türk halkı hiçbir zaman gerilimden yana olmamıştır"

"Kıbrıs Türk halkı hiçbir zaman gerilimden yana olmamıştır" diyen Öztürkler, "Bizim temel arzumuz, Ada'da ve Doğu Akdeniz'de barışın, huzurun ve istikrarın kalıcı hale gelmesidir. Ancak barışın sürdürülebilir olması, güvenliğin ve dengenin korunmasıyla mümkündür" ifadelerini kullandı. Ziya Öztürkler, Kıbrıs Türk halkının kendi güvenliğini, egemenliğini, hak ve çıkarlarını korumak amacıyla gerekli adımları Anavatan ve Garantör Türkiye Cumhuriyeti ile tam dayanışma ve eş güdüm içerisinde atmaya devam edeceğini vurguladı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika KKTC Meclis Başkanı Öztürkler'den ABD'ye silah ambargosu tepkisi - Son Dakika

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