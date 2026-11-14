KKTC Meclis Başkanı Öztürkler: "Devlet kurmak büyük bir iradenin, devleti yaşatmak ise nesiller boyunca sürdürülecek bir sorumluluğun eseridir" - Son Dakika
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KKTC Meclis Başkanı Öztürkler: "Devlet kurmak büyük bir iradenin, devleti yaşatmak ise nesiller boyunca sürdürülecek bir sorumluluğun eseridir"

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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, KKTC’nin 43. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda Kıbrıs Türk halkının bağımsızlık mücadelesine dikkat çekerek, "Devlet kurmak büyük bir iradenin, devleti yaşatmak ise nesiller boyunca sürdürülecek...

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, KKTC'nin 43. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda Kıbrıs Türk halkının bağımsızlık mücadelesine dikkat çekerek, "Devlet kurmak büyük bir iradenin, devleti yaşatmak ise nesiller boyunca sürdürülecek bir sorumluluğun eseridir" dedi.

KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, KKTC'nin kuruluşunun Kıbrıs Türk halkının tarihinden aldığı güçle geleceğine yön verme iradesinin sonucu olduğunu belirtti.Öztürkler, KKTC'nin yalnızca 43 yıllık bir geçmişe değil, binlerce yıllık Türk devlet geleneğine dayandığını vurgulayarak, "Devlet kurmak büyük bir iradenin, devleti yaşatmak ise nesiller boyunca sürdürülecek bir sorumluluğun eseridir" ifadelerini kullandı.

"Kıbrıs Türk halkı bağımsızlık iradesinden asla vazgeçmedi"

Kıbrıs Türk halkının İngiliz sömürge yönetimi altında kimliğini ve varlığını korumak için mücadele ettiğini belirten Öztürkler, Rum terör örgütü EOKA'nın saldırılarına karşı verilen direnişin büyük fedakarlıklarla sürdürüldüğünü kaydetti. Dr. Fazıl Küçük ve Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş'ın milli mücadelede üstlendikleri tarihi sorumluluğa işaret eden Öztürkler, Kıbrıs Türk halkının bütün baskılara, saldırılara ve yaşadığı acılara rağmen bağımsızlık iradesinden vazgeçmediğini ifade etti. Türkiye'nin verdiği desteğin önemini vurgulayan Öztürkler, dönemin Başbakanı Adnan Menderes hükümetiyle birlikte Kıbrıs meselesinin Türkiye'nin temel milli meselelerinden biri haline geldiğini hatırlattı.

"20 Temmuz 1974'te 96 yıllık hasret sona erdi"

Kıbrıs Barış Harekatı'nın Kıbrıs Türk halkının tarihinde dönüm noktası olduğunu belirten Öztürkler, 1878 yılında Kıbrıs'ın yönetiminin İngiltere'ye bırakılmasının ardından başlayan 96 yıllık ayrılığın 20 Temmuz 1974'te sona erdiğini kaydetti. Türkiye'de Başbakan Bülent Ecevit ve Başbakan Yardımcısı Necmettin Erbakan'ın görev yaptığı koalisyon hükümetinin garantörlük hakkına dayanarak Kıbrıs Barış Harekatı'nı başlattığını hatırlatan Öztürkler, Türk askerinin Kıbrıs Türk halkıyla buluşmasının tarihi bir dönüm noktası olduğunu vurguladı. Harekatın ardından Kıbrıs Türk Federe Devleti'nin kurulmasıyla devletleşme yolunda yeni bir aşamaya geçildiğini ifade eden Öztürkler, 15 Kasım 1983'te KKTC'nin ilan edilmesiyle Kıbrıs Türk halkının kendi geleceğini belirleyen tarihi kararını dünyaya duyurduğunu belirtti. KKTC'nin yalnızca siyasi bir yapı olmadığını vurgulayan Öztürkler, devletin Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesinin, özgürlük iradesinin, onurunun ve bağımsız yaşama kararlılığının simgesi olduğunu kaydetti. Öztürkler, gelecek nesillere daha güçlü, daha müreffeh ve geleceğe güvenle bakan bir devlet bırakmanın en büyük sorumluluk olduğunu belirterek geçmişte verilen mücadelenin ve yapılan fedakarlıkların unutulmaması gerektiğini ifade etti.

Öztürkler, mesajının sonunda, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 43. kuruluş yıl dönümünü büyük bir gurur ve onurla kutluyor, başta Özgürlük Mücadelesi Liderimiz Dr. Fazıl Küçük, Kurucu Cumhurbaşkanımız Rauf Raif Denktaş ve bu toprakları vatan yapan aziz şehitlerimiz olmak üzere, varoluş mücadelemize emek veren herkesi saygı, rahmet ve minnetle anıyorum" dedi.

Öztürkler, mesajını, "43. yaşın kutlu olsun Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti! Ne mutlu bu devleti kuranlara, ne mutlu bu devleti yaşatanlara!" sözleriyle tamamladı.

Kaynak: İHA
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