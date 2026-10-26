KKTC Meclis Başkanı Öztürkler, UBP aday seçimi sonuçlarına itirazını Divan'a taşıdı - Son Dakika
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KKTC Meclis Başkanı Öztürkler, UBP aday seçimi sonuçlarına itirazını Divan'a taşıdı

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KKTC Meclis Başkanı Ziya Öztürkler, UBP'nin 24 Ekim'de yapılan milletvekili aday belirleme ve sıralama seçiminin sonuçlarına resmi itiraz etti. Öztürkler, itirazların Divan Kurulu ve parti genel merkezinde değerlendirileceğini, parti tabanının sandıkta cevap vereceğini söyledi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Ulusal Birlik Partisi'nin (UBP) 24 Ekim'de gerçekleştirilen milletvekili aday belirleme ve sıralama seçimlerinin sonuçlarına resmi itirazda bulunduğunu belirterek, "Yaşanan tüm süreçle ilgili en güzel cevabı parti tabanımızın sandıkta vereceğinden en ufak bir şüphem yoktur" dedi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC), Ulusal Birlik Partisi'nin (UBP) 24 Ekim'de gerçekleştirdiği milletvekili aday belirleme ve sıralama seçimlerinin sonuçlarına yönelik itirazlar sürüyor. Seçim sonuçlarına yönelik resmi itirazda bulunan aday adayları arasında Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler de yer aldı. Öztürkler, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kamuoyumuzun yakından takip ettiği partimizin milletvekili aday belirleme ve sıralama seçimi cumartesi günü yapılmıştır. Bildiğiniz gibi demokrasilerde itiraz en doğal haktır. Ben de tabanına güvenen bir siyasi olarak itirazımı yaptım" dedi.

"Tartışma sürecini bir an önce bitirip, iktidar yolculuğuna odaklanmamız gerektiğine inanmaktayım"

İtirazların değerlendirilmesinde yetkinin UBP Divan Kurulu ve parti genel merkezinde olduğunu belirten Öztürkler, "Bu noktadan itibaren yetki, Divan Kurulu'nda ve partimizin genel merkezindedir. Ulusal Birlik Partimizin tabanına olan güven ve inancımla, açıklanacak her karara itirazım devam etmekle birlikte saygı duyacağımı da belirtmek isterim" diye konuştu.

Parti içindeki tartışmaların sona ermesi gerektiğini vurgulayan Ziya Öztürkler, "Partimizi yıpratmadan tartışma sürecini bir an önce bitirip iktidar yolculuğuna odaklanmamız gerektiğine inanmaktayım" ifadelerini kullandı.

Öztürkler, açıklamasını "Yaşanan tüm süreçle ilgili en güzel cevabı parti tabanımızın sandıkta vereceğinden en ufak bir şüphem yoktur" sözleriyle tamamladı.

Aday listeleri için son gün yarın

UBP'de seçim sonuçlarına yönelik itirazların değerlendirilmesi ve aday sıralamasına ilişkin nihai kararın verilmesi beklenirken, 6 Aralık'ta yapılacak genel seçimler için milletvekili aday listelerinin Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) teslim edilmesi gereken son günün yarın olduğu belirtildi. Parti yönetiminin itirazlara ilişkin vereceği kararın aday listelerinin kesinleşmesi açısından belirleyici olması bekleniyor.

Kaynak: İHA
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