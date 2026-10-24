KKTC Müsteşarı Dana Brüksel'de AB'ye Kıbrıs Türk halkının izolasyonlarını aktardı - Son Dakika
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KKTC Müsteşarı Dana Brüksel'de AB'ye Kıbrıs Türk halkının izolasyonlarını aktardı

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KKTC Müsteşarı Dana Brüksel\'de AB\'ye Kıbrıs Türk halkının izolasyonlarını aktardı
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KKTC Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı Mehmet Dana, Brüksel'de AB kurumları ve üye ülke temsilcileriyle Kıbrıs Türk tarafının pozisyonunu görüştü. Temaslarda Rum tarafının güven aşındırıcı girişimleri, izolasyonlar ve karma evlilik çocuklarının AB vatandaşlığı sorunları gündeme geldi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı Mehmet Dana, Belçika'nın başkenti Brüksel'de Avrupa Birliği (AB) kurumları ve üye ülkelerin temsilcileriyle bir araya gelerek Kıbrıs Türk tarafının Kıbrıs konusundaki pozisyonunu, Rum tarafının güven aşındırıcı girişimlerini, Kıbrıs Türk halkına uygulanan izolasyonları ve karma evliliklerden doğan çocukların AB vatandaşlığı haklarına ilişkin sorunları gündeme getirdi.

KKTC Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı Mehmet Dana, 21 Ekim'de Londra'da parlamontoda düzenlenen etkinliğin ardından Brüksel'e geçerek üst düzey diplomatik temaslarda bulundu. Dana, temasları kapsamında AB Konseyi Dönem Başkanı İrlanda'nın yanı sıra İtalya, Fransa ve Hollanda'nın AB nezdindeki Daimi Temsilciliklerinin yetkilileriyle görüştü.

AB Konseyi ve Avrupa Komisyonu yetkilileriyle görüştü

Dana, Brüksel'deki görüşmeleri çerçevesinde AB Konseyi Başkanı Antnio Costa'nın Kabine Şefi ve kabine üyeleriyle bir araya geldi. Avrupa Komisyonu bünyesinde de temaslarda bulunan Dana, Komisyon Başkanı Ursula von der Leyen'in Kabine Üyesi, İçişleri ve Göçten Sorumlu Komiser Magnus Brunner'in Kabine Üyeleri, Schengen ve İç Güvenlikten Sorumlu Genel Müdür, Genişleme ve Doğu Komşuluğu Genel Müdürlüğü yetkilileri ile Uyum ve Reformlardan Sorumlu Komisyon Başkan Yardımcısı Raffaele Fitto'nun Kabine Üyesi ile görüşmeler gerçekleştirdi.

Dana ayrıca Avrupa Dış Eylem Servisi (EEAS) EURCA Genel Müdürlüğü yetkilileriyle de bir araya geldi.

Rum tarafının girişimlerini AB yetkililerinin gündemine taşıdı

Görüşmelerde Kıbrıs Türk tarafının Kıbrıs sorununa ilişkin pozisyonunu aktaran Dana, güven artırıcı önlemlerde gelinen son aşama ve Birleşmiş Milletler (BM) himayesinde yürütülen diplomatik süreç hakkında muhataplarına bilgi verdi. Dana, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in adaya gerçekleştirdiği ziyaret ile Guterres'in Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin'in önümüzdeki günlerde adada gerçekleştirmesi beklenen temasları da değerlendirdi. Kıbrıs Rum tarafının güven aşındırıcı girişimlerini gündeme getiren Dana, söz konusu girişimlerin ardından BM Genel Sekreteri ve Avrupa Komisyonu'ndan alınan cevabi mektuplara da değindi.

Kıbrıs Türk halkına uygulanan izolasyonlar gündeme geldi

Dana, AB yetkilileriyle gerçekleştirdiği görüşmelerde Kıbrıs Türk halkına uygulanan izolasyonları da gündeme taşıdı. Karma evliliklerden doğan çocukların AB vatandaşlığı haklarının ihlal edilmesi konusuna dikkat çeken Dana, Kıbrıs Rum tarafının Schengen alanına katılım sürecine ilişkin Kıbrıs Türk tarafının görüşlerini de muhataplarına aktardı.

Dana'nın Brüksel temaslarında Kıbrıs Türk halkının hakları ve Kıbrıs sorununa ilişkin güncel gelişmeler AB kurumları ve üye ülke temsilcileriyle ele alındı.

Kaynak: İHA
PolitikaEvlilikBrükselKıbrısDünyaSon Dakika

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