KKTC'nin 5. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kayseri'de konuştu: - Son Dakika
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KKTC'nin 5. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kayseri'de konuştu:

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- "Bugün Gazze'de yapılanların benzerini Kıbrıs'ta biz de yaşadık. Dolayısıyla bu tarih bilinciyle geleceğe bakarken mutlak suretle Türkiye'mizin, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Kıbrıs'ta varlığının devamı ve anavatanımızın garantör ülke olarak aynı şekilde devam etmesi bizim vazgeçilmez kırmızı çizgimiz olmalıdır"

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) 5. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, "Bugün Gazze'de yapılanların benzerini Kıbrıs'ta biz de yaşadık. Dolayısıyla bu tarih bilinciyle geleceğe bakarken mutlak suretle Türkiye'mizin, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Kıbrıs'ta varlığının devamı ve anavatanımızın garantör ülke olarak aynı şekilde devam etmesi bizim vazgeçilmez kırmızı çizgimiz olmalıdır." dedi.

Dadaloğlu Derneğince düzenlenen Dadaloğlu Avşar Kültür ve Sanat Şenlikleri kapsamında Sabancı Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen panelde konuşan Tatar, gençlerin tarihini iyi benimsemesi gerektiğini çünkü çetin ve dinamik bir coğrafyada yaşadıklarını söyledi.

Tatar, 1974 yılında gerçekleştirilen Kıbrıs Barış Harekatı'nda Kayseri'nin oynadığı role dikkati çekerek, paraşütle atlayanların Kayseri'nin komandoları ve birlikleri olduğunu hatırlattı.

Rumların ve Yunanlıların Kıbrıs'ı Yunanistan'a bağlamak için her türlü terör saldırısında bulunduğunu ve insanlık dışı muameleler yaptıklarını anımsatan Tatar, şöyle konuştu:

"Bugün Gazze'de yapılanların benzerini Kıbrıs'ta biz de yaşadık. Dolayısıyla bu tarih bilinciyle geleceğe bakarken mutlak suretle Türkiye'mizin, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Kıbrıs'ta varlığının devamı ve anavatanımızın garantör ülke olarak aynı şekilde devam etmesi bizim vazgeçilmez kırmızı çizgimiz olmalıdır. Maalesef işleri karıştıran çok. Bazıları 'Biz Kıbrıs Türkleri olarak sıkıntılarımız vardır' diyor. İlla, mutlak surette Rum ve Yunanlarla bir anlaşmaya varmak suretiyle AB'ye girmek, orada kendimize bir gelecek kurma düşüncesini savunanlar var. Herkese saygı duymakla birlikte bu yolun çok yanlış olacağını çünkü öyle bir durumda bizlerin güvenliğinin, refahının, rahatlığının kısa bir süre sonra sona erebileceğini ve Türkiye'nin olmadığı bir Kıbrıs'ta bizlerin yine o 1960'lı yıllardan önce yaşadığımız tehlikeli maceralara, birtakım entrikalara sürükleneceğini düşünüyorum ve bunun endişesi içindeyim."

Tatar, KKTC'nin bugün kendi kurumlarıyla, polisiyle, askeriyle, mahkemeleriyle Doğu Akdeniz'de bir Türk devleti olduğunu dile getirdi.

Kıbrıs'ta çözümün iki devletle mümkün olacağını vurgulayan Tatar, "Çünkü federal çatı dediğimizde tek devlet, tek cumhuriyet orada devletinizi kaybediyorsunuz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bir bakıma tasfiye olur. Biz asla öyle bir duruma düşmemeliyiz. Çünkü tehlikeler çok büyüktür. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan artık Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin diğer ülkelerce tanınmasının zamanının geldiğini belirtmektedir. Bu bize güç vermektedir. Cılız çıkan sesimiz şimdi çok daha güçlü bir şekilde çıkmaktadır." diye konuştu.

Rum kesiminin 'Ada benimdir, ben AB ülkesiyim, Kıbrıs Türk'ü bir anlaşma istiyorsa bana tabi olmalıdır' şeklinde bir politika dayattığını anlatan Tatar, "Biz de elbette yumuşayarak değil, Avşarlar gibi dik durarak cevap vereceğiz." dedi.

Dadaloğlu Derneği Başkanı Galip Bitigen'in şenlikle ilgili bilgi verdiği programda, Vali Gökmen Çiçek, AK Parti Kayseri milletvekilleri Dursun Ataş ve Murat Cahid Cıngı ile Yeni Parti Kayseri Milletvekili Aşkın Genç ve Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da birer konuşma yaptı.

Programda, Aşık Gulfani ve halk ozanı Halil Daylak tarafından mini konser verildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika KKTC'nin 5. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kayseri'de konuştu: - Son Dakika

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