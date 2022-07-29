AK Parti Kocaeli Milletvekili Emine Zeybek Açıklaması - Son Dakika
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AK Parti Kocaeli Milletvekili Emine Zeybek Açıklaması

29.07.2022 15:53
AK Parti Kocaeli Milletvekili Emine Zeybek Açıklaması

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ni hazırlattığı pankartlar ile şikayet eden İzmit Belediyesi hakkında açıklamalarda bulunan AK Parti Kocaeli Milletvekili Emine Zeybek, "İzmit Belediyesi'ne yaklaşık 100 milyon TL ek kaynak sağlandı ama buna rağmen belediye durduğu yerde 300 milyon TL daha borçlandı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ni hazırlattığı pankartlar ile şikayet eden İzmit Belediyesi hakkında açıklamalarda bulunan AK Parti Kocaeli Milletvekili Emine Zeybek, "İzmit Belediyesi'ne yaklaşık 100 milyon TL ek kaynak sağlandı ama buna rağmen belediye durduğu yerde 300 milyon TL daha borçlandı. Beceriksizliklerini afişle örtmeye utanmıyorlar mı? Bütün bunların üzerine kalkıp AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi'ni sözüm ona halka şikayet ediyorlar. Beceriksizliklerini örtbas etmek için 'Beni çalıştırmıyorlar' yalanıyla İzmit halkını 3 yılda 300 milyon lira borçlandırıp çalışmadan günü geçirdiler. İzmit halkı çok yakında kendilerini bu dertten tamamen kurtaracak" dedi.

AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) üyesi Kocaeli Milletvekili Emine Zeybek, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ni vatandaşa şikayet eden İzmit Belediyesi hakkında açıklamalarda bulundu. AK Parti'nin Vadi İzmit Konutlarından İzmit Belediyesi'ne yaklaşık 100 milyon TL ek kaynak sağladığını söyleyen Zeybek, "Buna rağmen belediyenin borcu 300 milyon TL daha artmış. Beceriksizliklerini afişle örtmeye utanmıyorlar mı? İzmit'te 3 yıl geçmiş. Ortada doğru dürüst hizmet yok. Sürekli kavga ve tartışma var. Bütün bunların üzerine kalkıp AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi'ni sözüm ona halka şikayet ediyorlar. Bu afişlere harcanan paralar da yanında cabası. Afişler Belsa'ya asıldı, yıllık kirası milletin cebinden çıkan Kocaeli Barosu binasına asıldı, mevcut billboardlar kaplandı, şimdi yeni billboardlar yapıp buraya da asıyorlar. Bu kadar çok paranız varsa, kredi çekmeden neden bir tane araç almadınız? Beceriksizliklerini örtbas etmek için 'Beni çalıştırmıyorlar' yalanıyla İzmit halkını 3 yılda 300 milyon lira borçlandırıp çalışmadan günü geçirdiler. İzmit halkı çok yakında kendilerini bu dertten tamamen kurtaracak" dedi. - KOCAELİ

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika AK Parti Kocaeli Milletvekili Emine Zeybek Açıklaması - Son Dakika

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