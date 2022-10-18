Kocaeli politika haberi: AK Parti Kocaeli'de bu hafta çok yoğun geçecek - Son Dakika
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Kocaeli politika haberi: AK Parti Kocaeli'de bu hafta çok yoğun geçecek

18.10.2022 11:15
Kocaeli politika haberi: AK Parti Kocaeli'de bu hafta çok yoğun geçecek

Kocaeli haberleri... AK Parti Kocaeli İl Başkanlığı'nın ilçe danışma meclislerinde 3. hafta çok yoğun geçecek.

AK Parti Kocaeli İl Başkanlığı'nın ilçe danışma meclislerinde 3. hafta çok yoğun geçecek. Körfez, Karamürsel, Kandıra, Derince ve Dilovası ilçe danışma meclisleri 5 gün boyunca ara vermeden yapılacak.

AK Parti Kocaeli'de bu yılın son ilçe danışma meclisleri 4 Ekim'de Kartepe'de başladı. Gebze, Çayırova ve Darıca ilçe danışma meclisleri ilk iki haftada yapılmıştı. Bu hafta 5 gün üst üste ilçe danışma meclisleriyle maraton devam edecek. Yoğun geçecek program bu akşam Körfez İlçe ile başlayıp, Karamürsel, Kandıra, Derince ve Dilovası ile tamamlanacak. Geriye Başiskele, İzmit ve Gölcük kalacak. AK Parti Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş, danışma meclislerini üç ayda bir aksatmadan gerçekleştirdiklerini, bu sayede üst kademeden mahalle başkanlarına kadar sürekli iletişim halinde olduğunu belirtti. Ellibeş, "Bu toplantıları çok kıymetli buluyoruz. Teşkilatımızda fedakarca görev yapan tüm üyelerimiz bu toplantılarda gelip bizlere, milletvekillerimize ve belediye başkanlarımıza direkt talebini, beklentisini, önerisini iletebiliyor. Bu sayede bu büyük ailede herkesin birbirinden haberi oluyor. Bu hafta peş peşe yapacağımız toplantıların yine geçmişten bugüne tüm teşkilat mensuplarımızın yoğun katılımıyla gerçekleşmesini bekliyoruz" dedi. - KOCAELİ

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Kocaeli politika haberi: AK Parti Kocaeli'de bu hafta çok yoğun geçecek - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kocaeli politika haberi: AK Parti Kocaeli'de bu hafta çok yoğun geçecek - Son Dakika
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