Koçyiğit'ten Ceza İndirimine Tepki

20.10.2025 13:18
Koçyiğit, çocuklara yönelik ceza indirimini eleştirerek, çocuk haklarına aykırı olduğunu belirtti.

DEM Parti Grup Başkanvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit, "15-18 yaş arası çocukların işledikleri suçlarda ceza indirimini ortadan kaldıracak bir hükmün getirilmesi, çocuk haklarına, çocuğun üstün yararına aykırı bir düzenlemedir ve bu asla ama asla kabul edilemez." dedi.

Koçyiğit, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, bu hafta TBMM Genel Kurulu'nda Türk askerinin Lübnan, Irak ve Suriye'deki görev sürelerine ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkerelerinin görüşüleceğini anımsatarak, tezkerelerin hukuki ve meşru olmadığını ileri sürdü.

TBMM Başkanlığına sunulan 2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifine değinen Koçyiğit, 2026 bütçesinin halkın değil, sermayenin bütçesi olduğunu savundu.

Koçyiğit, bütçede savunmaya ayrılan payı eleştirerek, "Bu ülkenin bütçesinin yüzde 11,4'ü savunma harcamalarına gidiyor. Soruyoruz, savaşta mıyız? Sorduğumuzda 'hayır, savaşta değiliz' ama bütçemizin çok önemli bir kısmı savunma harcamalarına harcanıyor. Ama bu ülkede çocuklar bir simit, bir ayran alamıyor, bütün gün okulda bir temiz suya erişemiyor." diye konuştu.

Türkiye'de verginin tabana yayıldığını, bütçenin bütün yükünün yoksulun, çalışanın, emeklinin sırtına yüklendiğini iddia eden Koçyiğit, buna karşı şirketlere imtiyaz üzerine imtiyaz tanındığını öne sürdü. Koçyiğit, "Bu ülkenin, emekçinin sırtındaki vergi kamburunu kaldıracak gerçek bir vergi reformuna ihtiyacı var." ifadesini kullandı.

Çalışmaları devam eden ve kamuoyunda "11. Yargı Paketi" olarak bilinen kanun teklifine dair değerlendirmede de bulunan Koçyiğit, teklifte "suça sürüklenen çocuklara" yönelik düzenlemeler olduğunun söylendiğini kaydetti.

Koçyiğit, şöyle konuştu:

"Sosyoekonomik durumu kötü olduğu için bu ülkede yoksulluk nedeniyle her gün çocukları istismar eden çeteler gerçeği ortadayken, bu çeteleri ortadan kaldırmak yerine şimdi 15-18 yaş arası çocukların işledikleri suçlarda ceza indirimini ortadan kaldıracak bir hükmün getirilmesi, çocuk haklarına, çocuğun üstün yararına aykırı bir düzenlemedir ve bu asla ama asla kabul edilemez. Ne daha fazla ceza ne daha fazla hapishane, çocukları suçtan korur."

DEM Parti Grup Başkanvekili Koçyiğit, açıklamasının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Koçyiğit, "Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda TBMM'de kurulan "Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu"nda bundan sonraki sürecin nasıl ilerleyeceğine dair soruya, "Bu hafta içinde MİT Başkanı, Dışişleri Bakanı ve Adalet Bakanının gelip bir sunum yapması ve bunun da nihai bir oturum olması hedefleniyordu ama anladığımız kadarıyla bakanların takvimi uymadığı için bu hafta için muhtemelen Komisyon toplanamayacak. Bize gelen bilgi bu yönde." yanıtını verdi.

Koçyiğit, "Terörsüz Türkiye" çalışmalarına yönelik önemli bir sürecin yürütüldüğünü, bu süreçte herkesin karşılıklı olarak diline dikkat etmesi ve özenli davranması gerektiğini de sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Gülüstan Kılıç Koçyiğit, DEM Parti, Politika, Savunma, Eğitim, Hukuk, Çocuk, Son Dakika

