Komisyon Toplantısı 12 Ağustos'ta

KOMİSYONUN BİR SONRAKİ TOPLANTISI 12 AĞUSTOS SALI GÜNÜ

Yaklaşık 5 buçuk saatlik komisyon toplantısının ardından TBMM'nin sosyal medya hesabından açıklama yapıldı. Komisyon toplantısı ile bilgiler verilen açıklamada, "Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda çalışmalarına başlayan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, 8 Ağustos 2025 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanımız Sayın Numan Kurtulmuş'un başkanlığında TBMM Tören Salonu'nda toplanmıştır. TBMM Başkanımız Sayın Numan Kurtulmuş'un açılış konuşmasıyla başlayan Komisyonun ikinci toplantısının tam kapalılık ilkesi çerçevesinde gerçekleştirilmesi için oylama yapılmış ve oy birliğiyle Komisyon toplantısının kapalı gerçekleştirilmesi kararlaştırılmıştır. TBMM Başkanımız Sayın Numan Kurtulmuş, kapalı toplantının usul ve esaslarını Komisyona aktarmış, kapalı toplantının tutanaklarının gizli olması konusunda Anayasa ve İçtüzük'ün ilgili hükümlerini ve genel uygulamayı hatırlatmıştır. Daha sonra Komisyonda kapalı toplantı düzenine geçilmiştir. Toplantıya davetle katılan İçişleri Bakanı Sayın Ali Yerlikaya, Milli Savunma Bakanı (MSB) Sayın Yaşar Güler ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı Sayın İbrahim Kalın, güvenlik, savunma ve istihbarat alanlarında Komisyona detaylı sunum yapmış, Komisyon üyelerinden kendilerine gelen soruları yanıtlamıştır. Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu; üyelerinin, komisyon çalışmalarına yönelik önerilerini almak üzere üçüncü toplantısını, 12 Ağustos Salı günü saat 14.00'te TBMM Tören Salonu'nda gerçekleştirecektir" ifadeleri kullanıldı.

Aliekber METE/ ANKARA,